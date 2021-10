DOCU. Estelle Prudent, une photographe loin des clichés

Estelle est un électron libre dans sa communauté. Celle qui se décrit comme lesbienne et afro-féministe milite autant pour elle que pour les autres. Elle se sert de son appareil photo comme d'une arme pour donner plus de visibilité aux personnes queer racisées.

Une artiste qui questionne les représentations d''identités

Originaire de la Guadeloupe et de la Martinique, Estelle Prudent est passée par l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon. Se définissant comme lesbienne et afro-féministe, la jeune artiste associe photographie et collage afin de dénoncer les discriminations vécues lorsqu’on est racisé et LGBT. Elle entend briser l’invisibilisation.

Réalisation : Julie Bonan d'après l'idée originale de Pénélope Richard

Production : Axe Sud Productions

Durée : 6 min - 2021