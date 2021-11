DOCU. Massita Monbrun, révélatrice d'artistes

Elle se nourrit de rythmes, de notes et de mots. Massita Montbrun a trouvé sa voie dans la musique. Découvrez dans ce portrait de la collection "Mes copines ont du style", cette Guadeloupéenne, qui se met au service des artistes et les accompagne dans leurs projets.

Le portail des Outre-mer vous propose "Mes copines ont du style !", une galerie de portraits de femmes ultramarines. Des femmes libres qui ont choisi des chemins professionnels originaux, là où personne ne les attendait.

Révélatrice de talents

Nourrie au hip-hop et au rap, elle fut la compagne du rappeur East. Lorsque celui-ci décède accidentellement, Massita Monbrun commence à collaborer avec le DJ Cut Killer pour perpétuer la mémoire du jeune rappeur. Elle apprend tout sur le tas et devient rapidement directrice associée du label Double H Productions. Pendant plus de 10 ans, elle est en charge de tous les projets musicaux qui vont sortir du label. En 2011, elle monte sa propre société Mainly.

Réalisation : Julie Bonan d'après l'idée originale de Pénélope Richard

Production : Axe Sud Productions

Durée : 6 min - 2021