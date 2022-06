DOCU. Nouvelle-Calédonie : naître entre deux îles

Les femmes enceintes des îles Loyauté quittent la tribu un mois avant la naissance pour accoucher dans un hôpital à Nouméa. Avec pudeur et humour, elles racontent le médical et la coutume, l’intime et le rituel, la famille et toute une communauté. Leurs enfants s'appellent Moé, Pani ou Ernest. Partagez le suivi pas à pas de ces bébés du bout du monde.

Outre-mer la 1ère •

Dans l’archipel calédonien, on dit souvent des nouveau-nés qu’ils "naissent entre deux îles". Tous sont français mais aussi kanak, wallisiens, calédoniens, européens. Leur véritable histoire a démarré neuf mois plus tôt. Parce qu'il n'y a pas plus commun qu'une naissance, et pourtant rien de plus unique, parce qu'il n'y a pas plus intime, et rien de plus social, ce film invite à raconter les différentes étapes de leur arrivée dans ce monde.

Fils et filles d’un étonnant métissage, beaucoup d’enfants font le lien entre des cultures et des horizons lointains, dressent naturellement des ponts entre des îles et parfois des continents. Mais sur l’île de Lifou, au sein de la communauté mélanésienne, l’expression "naître entre deux îles" prend une dimension toute particulière.



L'île de Lifou ne dispose que d'un dispensaire pour le suivi des premiers mois de grossesse des femmes enceintes. Depuis 2009, toutes les femmes de Calédonie sont obligées de quitter leur tribu et parfois leur île pour accoucher dans une des deux maternités de la Grande Terre.



Un mois avant de mettre au monde leur enfant, elles partent pour un voyage long, parfois pénible, toujours heureux, pour accoucher à la maternité de Nouméa. Elles laissent leur famille, leurs enfants, puis trouvent un hébergement et s’adaptent à une vie urbaine loin du calme de Lifou. Ce départ est un véritable casse-tête logistique et un petit exil loin des siens, à un moment charnière de la vie.



Ce film s’attache à suivre ces femmes, de Lifou à Nouméa, à travers tous les lieux qu’elles traversent avant de mettre au monde leur enfant. Ces dernières semaines avant d’accoucher racontent deux cultures, deux médecines, deux conceptions de la famille.



Comment se prépare-t-on à un tel événement ? Qu'est-ce que ces mois fondateurs racontent des communautés du Caillou, de leurs différences mais aussi de tout ce qui les réunit face à cet enjeu universel ?

Réalisation Thomas Yzebe

Production Step by Step avec la participation de France Télévisions

Durée 52 min - 2022