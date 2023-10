DOCUMENTAIRE. "Au bout de la forêt, l'espoir" : une expérience transformatrice pour 3 jeunes Guadeloupéens déboussolés

Carences affectives, maltraitance, échec scolaire, autant de maux que notre société génère et qui emprisonnent la jeunesse précarisée. Pour s'éloigner des pressions urbaines et de leurs environnements toxiques, 3 jeunes en difficulté ont choisi de vivre une immersion en pleine nature aux côtés de professionnels engagés. Comment cette main tendue leur permet de se redessiner un horizon ?

Outre-mer la 1ère •

En Guadeloupe la misère sociale devient de plus en plus préoccupante chez les jeunes. Les quartiers difficiles sont confrontés à des problèmes de chômage, de violence, de familles éclatées et d'influences nocives.

Un quart des jeunes de 15 à 29 ans sont sans emploi et n’ont suivi ni études ni formation, soit deux fois plus que dans l'Hexagone. Chez les filles, plus du quart est constitué de mères isolées, en difficulté d’insertion et souvent au chômage de longue durée.

Une reconnexion avec la nature

Il s'agit d'une expérience intense d’immersion durant plusieurs semaines dans la forêt tropicale, proposée par le fondateur de l'association Koumbit Gwadloup. Jean-Pierre Chicaté Moibert, guide de montagne, tend une main secourable à la jeunesse en difficulté et organise depuis plus de 20 ans des camps d'apaisement et d'ancrage pour ces jeunes qui flirtent souvent avec la délinquance.

Edouardo, 18 ans • ©Wips Production

Vadiane, Edouardo et David, 3 jeunes Guadeloupéens de 13 à 23 ans, produits d’une enfance chaotique, ont accepté la main tendue. Ils sont encadrés, sans jugement et avec bienveillance, par Jean-Pierre, Prisca et Lauriane, éducatrices spécialisées et Bonito, conteur. Au fur et à mesure qu’ils affrontent la forêt tropicale et la vie du camp, ils apprennent à se connaître et à dépasser leurs limites physique et psychologique. Ainsi ils développent leur estime de soi et trouvent des solutions positives pour leur avenir.

Vadiane, 13 ans • ©Wips Production

Ces semaines sont une opportunité pour eux de trouver des ressources intérieures et de développer leur résilience pour surmonter les obstacles. La reconnexion à la nature devient un puissant outil de transformation et de guérison. Le camp est une expérience transformatrice où l'espoir renaît et où de nouvelles perspectives s'ouvrent à eux.

David, 23 ans • ©Wips Production

Cette histoire, nous la souhaitons porteuse d’un message d’espoir pour notre jeunesse en général, en documentant à travers cette quête initiatique le combat intérieur et personnel de ces jeunes, pour l’espoir d’une vie meilleure, dans un contexte où ils n’ont jamais vraiment eu le droit de rêver. Un film précieux car il sera porteur de cette parole rare. Une histoire profondément humaine et sensible dont nous avons plus que jamais besoin. Christine Bélénus, Productrice déléguée

Jean-Pierre, David, Eduardo, Vadiane et Prisca face à l'horizon. • ©Wips Production

Écriture François-Xavier Louison et Pascale Erblon

Réalisation François-Xavier Louison

Production Wips Production / Y.N Productions - La Cuisine Aux images avec la participation de France Télévisions

Durée 52 minutes - © 2023