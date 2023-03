DOCUMENTAIRE. Érika Vélio, la passion de l'espace chevillée au corps

Erika Vélio a surmonté tous les défis pour devenir ingénieure dans l'aérospatial. Issue d'une famille modeste, elle a passé son enfance à La Réunion. Aujourd'hui, elle collabore avec les plus grandes agences comme la Nasa, l'Agence spatiale européenne ou Airbus. Portrait d'une femme des Outre-mer qui a triomphé des difficultés, des codes et des interdits pour exister pleinement.

Outre-mer la 1ère •

Érika Vélio a concrétisé son rêve d'enfance en intégrant le cercle restreint des ingénieurs dans l'aérospatial. Cette passionnée de sciences, installée aux Pays-Bas, élabore pour le programme spatial Artémis mené par la Nasa, les panneaux solaires de la capsule Orion qui enverra la première femme sur la Lune en 2024. Ce documentaire de Pascal Créségut suit le parcours d'une femme d'exception dans une filière réputée masculine.

Érika Vélio, ingéneure réunionnaise dans l'aérospatial • ©Crestar Productions

Une soif d'apprendre

À 18 ans, la jeune Réunionnaise quitte son île natale pour l'Hexagone. À l'Université de Montpellier, elle intègre la filière Sciences de la matière puis l'École nationale supérieure de chimie, et obtient une maîtrise en sciences physiques et chimie moléculaire et biomoléculaire. Suivra un master en sciences physiques et techniques de la matière et de l'énergie à l'Université de Toulouse. Tout en cumulant les jobs d'étudiant pour être financièrement indépendante, Érika Vélio continue de se former. Elle décroche son premier emploi au sein d'une filiale du groupe Safran. Diplômée d'un master européen en Management et Stratégie d'entreprise (European Master's in Management And Business Strategy), son profil atypique lui permet d'être recrutée par le CNES. C'est le début de son aventure dans le secteur aérospatial.

Érika Vélio dans la salle Jupiter du CSG, Centra spatial guyanais, à Kourou en Guyane • ©Crestar Productions

Briser le plafond de verre

Depuis plusieurs années, Érika Vélio intervient dans les écoles, collèges et lycée de l'île de La Réunion pour sensibiliser les plus jeunes à la découverte des sciences physiques. Elle est convaincue que l'éducation et les formations liées au domaine spatial, sont indispensables pour la jeunesse car pour elle, naître dans ce monde entouré de technologies n’a aucun sens si nous n’en connaissons pas l’origine.

L'ingénieure réunionnaise participe activement à un projet de centre culturel spatial, qui pourrait voir le jour sur le site de l'ancienne antenne Omega à Saint-Paul. L'ancien émetteur radio, détruit en 1999, intégrait le système de radionavigation, ancêtre de nos satellites et GPS actuels.

Par ailleurs, Érika Vélio encourage depuis toujours les femmes à ne pas se limiter professionnellement et à accéder aux domaines jusque là masculins.

Érika Vélio, à gauche, et Claudie Haigneré, à droite, première astronaute française • ©Crestar Productions

Écrit par Pascal Créségut et Sidonie Garnier

Réalisation Pascal Créségut

Production Crestar Productions / La Clairière Ouest

Durée 52 minutes - © 2022