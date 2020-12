Ecouter les Outre-mer - Martinique : Chanté Noël

Un temps menacé, l’ambiance du chanté noël traditionnel en ce mois de décembre 2020. Les groupes n’ont pas eu d’autre choix que de s’adapter avec des rassemblements limités et surtout un partage sur les réseaux sociaux. Immersion au cœur des chants et ritournelles du Noël de Martinique.

Outre-mer la 1ère •

Clavier, tambour, ti bwa, cha-cha, les instruments imposent le rythme. Puis les voix se rajoutent enfin. Habituellement, dans un chanté Noël, même s’il y a un chanteur et des choristes, ils ne sont jamais les seuls à donner de la voix. Livre de cantiques vert en main, le public chante à plein poumon des airs connus de tous. Mais cette année, le contexte sanitaire impose de nouvelles règles et un rassemblement limité.

Qu’à cela ne tienne "Venez divin messie", "Les temps marqués" ou encore "C'est Noël", les chants se suivent et l’ambiance est de plus en plus festive. Il faut dire que les petites ritournelles locales y sont pour beaucoup.

Le groupe Mandarin’ - Chanté Noël • © DreamMaster Production

Pour l’aspect convivial, on attendra l’année prochaine avec l’espoir que les verres de shrubb pourront à nouveau s’entrechoquer tout en profitant du buffet composé de pâtés salés, de boudin et de jambon.