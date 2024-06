[(Re)voir le débat] Elections législatives 2024: Les outre-mer dans les programmes nationaux.

Le troisième débat numérique sur le Portail de la 1ere consacré à la campagne des Législatives : Les outre-mer dans les programmes nationaux a été organisé le jeudi 27 juin 2024. Trois experts étaient réunis autour du journaliste présentateur Serge Massau : Christiane Rafidinarivo politologue, Fred Constant professeur des universités, politologue et Sémir Al Wardi maître de conférences en sciences politiques.

Suite au décret du 9 juin 2024 du Président de la République portant dissolution de l’Assemblée Nationale sur la base de l’article 12 de la Constitution, des élections législatives anticipées sont organisées le 29 juin 2024 pour les outre-mer compte tenu du décalage horaire et le 30 juin 2024 pour la Fance Hexagonale.

Le second tour se tiendra le 6 juillet 2024 pour les territoires ultramarins et le 7 juillet 2024 pour les autres territoires français..

Dans le cadre de ces élections législatives, le troisième et dernier débat numérique du portail de la 1ère s'est déroulé ce jeudi 27 juin à 17H00 (HP) sur la place des outre-mer dans les programmes nationaux.

Autour de Serge Massau trois experts : Fred Constant professeur des universités, ancien diplomate, politologue, Christiane Rafidinarivo politologue, chercheuse associée au CEVIPOF Sciences Po et Sémir Al Wardi maître de conférences en sciences politiques.