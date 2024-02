En Guadeloupe, le règne des armes à feu inquiète les autorités

Les autorités de Guadeloupe ont rappelé jeudi l'impératif de "lutte contre contre la prolifération des armes à feu sur le territoire", lors d'une conférence de presse dédiée aux chiffres annuels de la délinquance. L'indicateur le plus préoccupant des atteintes aux biens est "celui des vols à main armée", selon le préfet de région Xavier Lefort.

"La Guadeloupe est au 2ᵉ rang national en matière d'homicides avec armes et 3ᵉ pour les vols à main armée", a martelé le procureur général de Guadeloupe Eric Maurel, rappelant qu'en 2023, sur les 36 homicides commis, 18 l'étaient par arme à feu.

9,4 homicides pour 100.000 habitants en Guadeloupe

Les vols à main armée, en "forte hausse en 2022 et 2023" (+ 29,2 %), dépassent les chiffres de 2019, année de référence avant la pandémie et la crise sociale de 2020 et 2021, "2022, étant l'année d'un retour à la normale", a rappelé le préfet.

Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, le taux moyen est de 9,4 homicides pour 100.000 habitants en Guadeloupe, alors qu'il est de 1,3 pour la France hexagonale et de 1,5 pour l'ensemble du territoire français.

Côté police et gendarmerie, qui, en 2023, ont saisi près de 400 armes lors de contrôles ou d'interpellations, on constate "un rajeunissement des individus en possession d'armes" en Guadeloupe.

"Lors du Dimanche Gras (dernier dimanche de la saison du Carnaval de Guadeloupe, ndlr), nous avons interpellé un jeune homme de 15 ans avec une arme sur lui", a souligné Christophe Gavat, directeur territorial de la police nationale.

Les autorités entendent redoubler d'efforts dans les mois à venir : des moyens notamment nautiques ont été promis et sont attendus pour 2025, un travail avec les élus s'engage au travers des Comités locaux de sécurité et prévention de la délinquance.

La procureure de Pointe-à-Pitre Caroline Calbo, elle, promet une réponse pénale "rapide et ferme", avec des incarcérations fréquentes pour les détenteurs d'armes à feu.