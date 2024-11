En Guadeloupe, près 60% des élèves ne sont pas accueillis dans des bâtiments aux normes sismiques

L'objectif est d'atteindre les 54% d'ici 2027. Selon le président des maires de Guadeloupe, 59% des logements sociaux sont désormais conformes.

Quelque 42% des élèves de Guadeloupe sont scolarisés dans des bâtiments répondant aux normes sismiques selon le plan séisme Antilles (PSA), indiquent des chiffres dévoilés mardi alors que l'archipel français des Caraïbes est fréquemment touché par les tremblements de terre. Un total de "42% des élèves sont sécurisés", a indiqué à l'AFP Olivier Kremer, à la tête de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Deal) de Guadeloupe, lors d'un séminaire sur le sujet organisé au Gosier (Grande-Terre).

"Notre objectif est d'atteindre 54% des élèves accueillis dans des établissements aux normes sismiques" à l'issue de la 3e phase du plan séisme qui prend fin en 2027, a-t-il précisé.

Plus d'un logement social sur deux déjà conforme

Le plan séisme Antilles (PSA) a été mis en place en 2007 pour mettre en conformité aux normes parasismiques le bâti public prioritaire, comme les écoles et établissements de soins ou les logements sociaux. Établi sur 30 ans, il était initialement doté de six milliards d'euros. Selon Jocelyn Sapotille, le président de l'association des maires de Guadeloupe présent à ce séminaire, "59% des logements sociaux sont désormais conformes".

La région des petites Antilles, dont fait partie la Guadeloupe, se trouve dans une zone sismique très active et subit régulièrement de légers séismes, plus ou moins ressentis par les habitants. En 2004, un séisme d'une magnitude 6,3 avait particulièrement touché les îles des Saintes, rattachées à la Guadeloupe, tuant une enfant et faisant de nombreux dégâts. Le dernier séisme ressenti remonte au 31 octobre : de magnitude 4,5 sur l'échelle de Richter, il n'avait pas fait de dégâts.