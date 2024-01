En Outre-mer, on boit moins d'alcool en moyenne qu'ailleurs

Qu’il s’agisse de boire tous les jours où de s’alcooliser beaucoup en une seule fois, les DROM sont les territoires les plus sobres de France. Selon une étude de Santé publique France, la Guadeloupe est même le territoire français où la pratique du binge drinking est la moins répandue.

Loin des clichés autour du rhum et des cocktails, on boit moins qu'ailleurs en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion. Le constat est valable pour les deux types de consommation étudiés par Santé publique France : le fait de boire tous les jours et le fait de boire beaucoup en une seule fois.

Les femmes boivent moins et moins souvent

Les buveurs consommant de l’alcool tous les jours sont moins nombreux dans les DROM (5% en moyenne) que dans l’Hexagone (8%). Ils sont même deux fois moins nombreux à La Réunion, aux Antilles et en Guyane que dans les régions où l’on boit le plus au quotidien, soit l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.

La pratique est très genrée : si près de 10% des buveurs guadeloupéens boivent de l’alcool tous les jours, le chiffre tombe à 1,5% pour les Guadeloupéennes. La différence est aussi très marquée en Guyane (8,8% des hommes boivent quotidiennement, contre 1,9% des femmes), en Martinique (8% contre 2,4%) et à La Réunion (8,3% contre 2,3%).

Dans l’Hexagone aussi, on observe une grosse différence de genre : 12,6% des hommes qui boivent le font tous les jours, contre 3,8% femmes. La différence de consommation entre les sexes est encore très marquée, mais l’écart se resserre et Santé publique France note un "rapprochement des comportements entre hommes et femmes".

Binge drinking

Les DROM, à l’exception de la Guyane, sont aussi en dessous de la moyenne en ce qui concerne le binge drinking, soit le fait de boire au moins six verres en une seule occasion. La Guadeloupe est même le territoire français où la pratique est la moins répandue. 13,1% des Guadeloupéens sont concernés chaque mois, contre 16,5% des Français en moyenne au niveau national. Là aussi, la pratique est bien plus fréquente chez les hommes (21,8% des Guadeloupéens) que chez les femmes (6,2% des Guadeloupéennes). La Martinique est dans la moyenne nationale et à La Réunion, le binge drinking concerne 20% des buveurs et 10% des buveuses.

En Guyane, la pratique concerne 19,2% des buveurs en moyenne (26,1% des hommes et 13,4% des femmes). À noter que les Guyanaises sont les Françaises qui pratiquent le plus le binge drinking.

Plus de bière et moins de vin

Que boivent les Ultramarins ? L’étude de santé publique France ne détaille pas le type de consommation, mais une précédente enquête, datant de 2014, révélait qu’on consommait plus de bières et d’alcools forts en Outre-mer, mais beaucoup moins de vin.

L’étude de Santé Publique France n’explique pas les variations entre territoires et ne décrit pas les comportements des buveurs les plus excessifs. Les auteurs précisent que des enquêtes complémentaires, portant sur ces points précis, seront menées prochainement.