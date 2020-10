En visite à Mayotte, le secrétaire d'Etat à l'enfance Adrien Taquet souhaite venir en aide aux mères de familles nombreuses

Le secrétaire d'Etat est en visite à Mayotte. Il a tenu à rencontrer des mères de familles nombreuses pour faire le point sur leur situation. De leur côté, ces "mères courage" demandent à l'Etat plus de considération et de reconnaissance.

Lauriane Nembrot •

#visiteministérielle. @AdrienTaquet a déjeuné à la maison des jeunes de #Dembéni avec le maire de Dembéni, le Président de l’UDAF, la DJSCS, la #CSMM, et les 18 familles décorées de de la médaille de la famille 2019 #taquetamayotte pic.twitter.com/RYAy9T9al7 — Mayotte la 1ère (@mayottela1ere) October 25, 2020

Des politiques publiques plus adaptées aux réalités de Mayotte

Ces mères demandent à l'Etat plus de reconnaissance et de considération

Reportage Mayotte 1ère - Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance, en visite officielle • ©Mayotte 1ère

Une dizaine de familles mahoraises avaient été conviées ce dimanche à la maison des jeunes de Dembéni pour rencontrer le secrétaire d'Etat à l'enfance Adrien Taquet. En visite officielle pendant plusieurs jours , ce dernier souhaite venir en aide aux familles nombreuses."Ces mères, d'une autre générations, n'ont pas eu accès à l'éducation et à l'école. Pourtant, elles ont poussé, sans cesse, leurs propres enfants à aller à l'école, à étudier. Parce que c'était la promesse d'un avenir peut-être plus heureux que le leur", a déclaré Adrien Taquet au micro de Mayotte 1ère.La visite ministérielle du secrétaire d'Etat pourrait être la promesse de politiques publiques plus à même de répondre aux besoins des habitants de Mayotte. En effet, au cours de sa rencontre à la maison des jeunes, Adrien Taquet a reconnu la nécessité de l'Etat d'agir de façon concrète."Je n'ignore rien de la situation, mais c'est toujours mieux de venir sur place échanger avec les acteurs, la famille, la population", a-t-il indiqué. "Dans un territoire comme celui de Mayotte, il y a beaucoup d'innovation. Il faut être plus imaginatif, plus créatif, plus encore qu'en Métropole", a tranché le secrétaire d'Etat."J'aimerais que le secrétaire d'Etat puisse m'aider, peu importe ce qu'il peut faire... Mais je veux juste un peu de reconnaissance", a notamment indiqué Moiza Hassani, mahoraise et mère de sept enfants. Laambati Ali Madi, elle aussi mère de famille, a rappelé que "nos mères nous ont éduqué avec beaucoup de difficultés et dans la pauvreté. Et ça a été pareil pour nous". Après un échange avec Adrien Taquet, elle considère avoir été entendue et comprise par le secrétaire d'Etat.Selon les chiffres de l'INSEE, en 2019 , le nombre d'enfants par femmes était de 4,7 à Mayotte. Le territoire enregistrait alors le plus fort taux de démographie de la France , devant la Guyane.