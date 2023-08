Escrime : Marie-Florence Candassamy, nouvelle N°1 mondiale

Depuis ce lundi 7 juillet 2023, Marie-Florence Candassamy est numéro 1 mondiale de l’épée dame. Quelques semaines après son premier titre de championne du monde, l’Antillaise confirme sa place de nouvelle de reine de l’escrime française.

Samuel Piqueur •

Mais où s’arrêtera donc Marie-Florence Candassamy ? En juillet dernier, à la surprise générale, l’Antillaise décrochait le titre de championne du monde de l’épée. Un titre obtenu après une journée de combat âprement menée. En ce début du mois d’août, l’épéiste de 32 ans est au sommet de l’olympe. Avec 249.000 points, elle est numéro 1 mondiale à l’épée. Une nouvelle performance XXL, pour l’escrimeuse à l’éclosion tardive. "Je ne réalise toujours pas. Depuis les championnats du monde, je plane. Je digère tout juste. Je suis contente, tout ce qui m’arrive, c'est grâce à ma famille et mes entraineurs. Sans eux, rien de tout ça n’aurait été possible", déclare l’escrimeuse.

Les épéistes françaises n’avaient plus atteint de podium en championnat du monde depuis 2010 et le titre de Maureen Nisima à Paris. Le sacre de Marie-Florence Candassamy a mis fin à des années de disette. Une performance qui fait d’elle la cible des autres escrimeuses. Mais, la nouvelle numéro 1 mondiale avance sans pression vers ses nouveaux objectifs, notamment les Jeux de Paris 2024. "Je n’aurais pas plus de pression. […] C’est un bon moment que je vis actuellement, j’espère qu’il y en aura d’autres. Comme je le dis souvent, la pression ce sont les autres qui la mettent ", avertit l’Antillaise.

À un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, Marie-Florence Candassamy s’inscrit comme l’une des figures fortes de sa discipline, sur qui il faudra compter.