Expériences sur des esclaves : la statue d'un célèbre médecin déboulonnée à New York

Des esclaves comme cobayes

"Je ne pense pas qu'il faille dire qu'il n'a rien apporté à la médecine. Mais il est important de reconnaître que ces apports ont été faits au sacrifice de femmes sans leur consentement."

Bernadith Russell, gynécologue-obstétricienne à l'hôpital New York-Presbyterian

Un nouveau monument à Harlem

La décision s'inscrit dans le mouvement de contestation qui a réclamé, un peu partout aux États-Unis, le retrait de monuments, plaques ou noms de rues honorant des personnalités connues pour leurs liens avec l'esclavage ou plus généralement la persécution des minorités.Pour y faire écho, le maire de New York Bill de Blasio avait confié à une commission l'examen des grands noms honorés par la ville, qui a proposé des aménagements pour une série de monuments ou plaques commémoratives.Mardi, c'était au tour de la statue de James Marion Sims (1813-1883), située au bord de Central Park, à Harlem, depuis son érection en 1894.Considéré comme le père de la gynécologie moderne, ce médecin originaire de Caroline du Sud a inventé plusieurs instruments de gynécologie et d'obstétrique, notamment le spéculum, encore essentiel aujourd'hui à tout examen gynécologique.Mais le Dr Sims a aussi pratiqué des expériences sur plusieurs femmes noires esclaves, le plus souvent sans anesthésie. Il a même, selon des historiens, opéré la même 30 fois pour perfectionner sa technique.Plusieurs pétitions ont circulé ces derniers mois pour demander le retrait de la statue, en partie peinte en rouge par des activistes, qui ont également inscrit, à la bombe, le mot "RACISTE"."Il est temps!", a crié une femme noire dans le public d'une trentaine de personnes venues assister mardi à l'enlèvement de la statue controversée. "Sims n'est pas notre héros!", ont scandé d'autres, alors que le monument s'élevait dans les airs."Si Josef Mengele (célèbre médecin nazi du camp d'extermination d'Auschwitz) avait contribué aux progrès de la médecine, on ne lui dresserait pas une statue, à cause de la manière dont il l'aurait fait", a-t-elle ajouté.La statue, qui pèse environ 500 kilogrammes, va être installée au cimetière géant de Green-Wood, à Brooklyn, où repose le Dr Sims. Il est prévu qu'un nouveau monument soit érigé à l'endroit où se situait la statue, célébrant une autre personnalité, à l'image progressiste.