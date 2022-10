Face à la violence "invivable", des élus de Mayotte à Paris exigent une aide de l'État

Des maires et élus de Mayotte ont alerté mardi à Paris sur la violence "invivable" et croissante dans ce département français de l'océan Indien, exigeant que "l'État assume pleinement sa mission régalienne de sécurité".

Outre-mer la 1ère avec AFP •

"Mayotte est devenu un territoire de peur, de traumatisme et de deuil", a déclaré devant la presse Madi Madi Souf, le président de l'association des maires de Mayotte, depuis le siège de l'Association des Maires de France.

"Nous exigeons que l'indifférence et le mépris cessent. La France se doit de protéger ses citoyens. Si la terreur et le chaos sont tolérés à Mayotte, si l'État considère que sa mission régalienne d'assurer la sécurité ne l'oblige pas à plus et à mieux dans notre département, c'est que nous ne sommes pas égaux au sein de la Nation", a-t-il poursuivi.

Onze des maires du territoire ainsi que des députés doivent rencontrer des parlementaires mercredi avant une réunion au ministère de l'Intérieur, avec notamment le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco. Mi-septembre, les élus de cet archipel de 374 km2 niché entre les Comores et Madagascar, avaient décidé de fermer écoles primaires et administrations locales afin de manifester leur exaspération face à l'insécurité, sur fond de grande pauvreté et de crise migratoire.

"La violence a atteint un stade invivable" et "si l'État ne fait rien, des citoyens vont s'en charger", redoute la députée (groupe LIOT) Estelle Youssouffa. "On est dans une zone de non-droit et on va vraiment basculer dans l'anarchie". Elle évoque comme d'autres élus la formation de sortes de milices citoyennes, signe que la population à le "sentiment que l'Etat est dépassé, que la police est dépassée".

Outre la sécurité, les élus en visite à Paris demandent à l'État une réponse plus ferme sur l'immigration. Quant au volet judiciaire, ils disent attendre un calendrier après l'annonce du Garde des Seaux de l'ouverture d'un deuxième centre pénitentiaire dans l'archipel ainsi que celle d'un centre éducatif fermé.

En visite en août, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin avait promis des renforts de gendarmerie, qui devraient être disponibles l'été prochain, et évoqué des propositions à venir pour ouvrir "des lieux de rééducation et de redressement" pour les mineurs délinquants, encadrés par des militaires.

Le sentiment d'insécurité est très fort à Mayotte. Dans une analyse de novembre 2021, l'Insee relevait que "près de la moitié des personnes se sentent en insécurité, souvent ou de temps en temps, à leur domicile ou leur quartier, soit cinq à six fois plus que les habitants de l'Hexagone".