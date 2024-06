Festival La 1ère à Marseille : revivez le concert de la soirée de clôture

Admiral T, Zily, Jean-Michel Rotin... Une quinzaine d'artistes originaires des Outre-mer ont enflammé la Friche de la Belle de Mai pour le concert de clôture du festival. Un spectacle à revoir ici.

Après trois jours de fête, le Festival La 1ère à Marseille s’est achevé en beauté par un show musical exceptionnel. Une multitude de musiciens ultramarins, parfois accompagnés de danseurs, ont enflammé la scène du toit terrasse de la Friche de la Belle de Mai pendant une heure et demie. Le spectacle, intergénérationnel et mettant en avant des talents des trois océans, a été mis en scène par la danseuse et chorégraphe Guyanaise Sisley Loubet.

Roger Raspail, Yann Villageois, Jean-Philippe Grivalliers, Jocelyne Béroard, Jean-Claude Naimro, Jean-Michel Rotin, Admiral T, DJ Killerz, Chris Comette, Zily, Sya, Were Vana, Mapy et Saifa ont fait le show devant plusieurs centaines de personnes.