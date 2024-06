Fête de la Musique 2024 : 25 000 fans en liesse au concert de Kalash à Evry-Courcouronnes (Essonne)

Le rappeur martiniquais Kalash a captivé les habitants d'Évry-Courcouronnes et de toute l'Île-de-France lors d'un concert gratuit sur la place des Droits de l'Homme et du Citoyen, jeudi 20 juin. Pour la Fête de la Musique 2024, Kalash a attiré 25 000 spectateurs.

Tous les records ont été battus sur la place des Droits de l’Homme et du Citoyen pour ce show exceptionnel de l’artiste martiniquais. Après Earth, Wind & Fire en 2013, Harold, Féfé et Rachid Taha en 2014, Youssou N'Dour en 2015, Flavia Coelho en 2016, Calypso Rose en 2017, Shy'M en 2018, Youssoupha en 2019, Amir en 2022, et Tiken Jah Fakoly en 2023, Kalash a emporté ses fans dans son sillage. Évry-Courcouronnes, cette ville francilienne, a souhaité organiser un show gratuit la veille de la Fête de la Musique, en accueillant des artistes aux styles divers et variés.

Un show gratuit et en plein air

Les organisateurs estiment une affluence d'environ 25 000 personnes pour la soirée du jeudi 20 juin 2024 avec la venue de Kalash.

Kalash a fait vibrer le public avec ses plus grands succès • ©Angélique Mian /Ville d'Évry-Courcouronnes

Pour ce concert gratuit, l’artiste martiniquais a assuré un spectacle inoubliable. De "Mwaka Moon" à "Laptop" en passant par "Tombolo", Kalash a fait vibrer le public avec ses plus grands succès !

public assistant au concert de Kalash jeudi 20 juin 2024 à Evry-Courcouronnes (Essonne) • ©Angélique Mian /Ville d'Évry-Courcouronnes

L'artiste qui fait bouger la scène dancehall et du rap français a illuminé la place des Droits de l'Homme et du Citoyen à Évry-Courcouronnes. Le public a entonné les plus gros tubes du chanteur.

Kalash a attiré ses fans dans la ville d'Evry-Courcouronnes • ©Angélique Mian /Ville d'Évry-Courcouronnes

Un moment suspendu dans le temps, où la foule des Franciliens s'est rassemblée pour chanter ses chansons en parfaite harmonie. (Voir vidéo RS).

Ambiance concert Kalash à Evry-Courcouronnes (jeudi 20 juin 2024) • ©RS

Récompensé aux Flammes en 2023 et 2024, le chanteur martiniquais Kalash prépare une mini-tournée à Paris intitulée « Full Joy Tour ». Il prévoit de se produire dans trois salles différentes de la capitale en l'espace de 8 jours, en mars 2025. Il a également donné rendez-vous à ses fans en Martinique en août 2024.