La France ajoute Anguilla, les îles Vierges, les Bahamas et les Seychelles à sa liste noire des paradis fiscaux

Paris ajoute Anguilla, îles Vierges, Bahamas et Seychelles à sa liste noire des paradis fiscaux, une liste "plus dure" que celle de l'Union Européenne selon le gouvernement.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

La France a décidé d'ajouter Anguilla, les îles Vierges, les Bahamas et les Seychelles sur sa liste noire des paradis fiscaux, a annoncé le ministre chargé du Budget à la veille de la publication lundi d'un rapport sur la lutte contre la fraude fiscale."Avant le rapport de la Cour des comptes sur la fraude fiscale, je vous annonce que nous allons inscrire sur la liste noire des paradis fiscaux quatre nouveaux pays : Anguilla, les îles Vierges, les Bahamas et les Seychelles, qui ne sont pas assez coopératifs en matière de transparence financière", a déclaré Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics, au Journal du Dimanche. Selon lui, "la liste de la France sera donc plus dure que celle de l'Union européenne".Sept pays figuraient jusqu'ici sur la liste française : Brunei, Nauru, Niue, le Panama, les îles Marshall, le Guatemala et le Botswana. L'UE pour sa part inclut dans sa liste noire les Samoa américaines, les Fidji, Guam, Oman, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines et le Vanuatu.