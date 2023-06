Gérald Darmanin attendu à Mayotte ce week-end, deux mois après le lancement de l'opération Wuambushu

Selon Franceinfo, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer doit se rendre à Mayotte du samedi 24 au dimanche 25 juin, deux mois après le lancement de l'opération Wuambushu, dont le triple objectif est de lutter contre le logement insalubre, la délinquance et l'immigration illégale.

Outre-mer La 1ère avec Franceinfo •

Deux mois après avoir lancé l'opération Wuambushu, vaste mobilisation des forces de l'ordre pour lutter contre l'immigration, la délinquance et l'habitat insalubre à Mayotte, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer doit se rendre dans le 101ᵉ département français les samedi 24 et dimanche 25 juin, a appris Franceinfo auprès de l'entourage du ministre.

Gérald Darmanin est également attendu pour aborder les questions liées au déficit exceptionnel en eau que connaît l'île, alors que la réserve sanitaire a été mobilisée au début du mois de juin (et pour une durée de six mois).