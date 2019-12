Guadeloupe: 4 lycéens mis examen pour viol en réunion d'une camarade

Quatre lycéens de 16 ans, scolarisés à Capesterre Belle-Eau, en Guadeloupe ont été mis en examen samedi pour viol en réunion d'une camarade, et une information judiciaire a été ouverte, a-t-on appris lundi auprès du parquet confirmant une information de médias locaux.



Outre-mer la1ère avec AFP •