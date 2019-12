Guadeloupe : le Père Noël s'invite au parloir du centre pénitentiaire de Baie-Mahault

A l'occasion des fêtes de Noël, le centre pénitentiaire de Baie-Mahault a mis en place un jour dédié aux enfants. L’occasion pour les détenus de remettre leurs cadeaux.

Outre-mer la 1ère •



Renforcer les liens

Cette année, le Père Noël s'est déplacé jusqu'au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, en Guadeloupe. Sapins, Chanté Nwel et même des cadeaux... En ce jour de Noël, il règne comme une ambiance de fête dans le parloir de la prison.Car ce 24 décembre, les détenus ont passé une journée spéciale. Huit prisonniers ont pu remettre leurs cadeaux à leurs enfants et avoir eux aussi un instant de partage en famille.L'administration pénitentiaire de Baie-Mahault est à l'origine de ce projet. L'objectif ? Renforcer les liens des personnes détenues avec leurs enfants.Une initiative saluée par les détenus, dont certains voyaient leur nouveau-né pour la première fois... Même si d'autres ont été plus récalcitrants à l'idée de faire venir leur progéniture dans un milieu carcéral.

Un reportage de Rémy de France et Christian Danquin :