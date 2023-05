Bruno Le Maire, en visite en Guadeloupe, favorable à une refonte de l’octroi de mer

L’octroi de mer apparait indispensable, à Bruno Le Maire, pour garantir aux collectivités locales un budget à la hauteur de leurs besoins. Mais, s’il n’est pas favorable à la suppression de cette taxe, le ministre de l’économie envisage un examen approfondi des modalités d’application, en vue de sa refonte. Quant aux moratoires des dettes fiscales et sociales des entreprises, il ne peut être question de nouveaux reports, mais d’étalements, selon lui.

Après les jeunes entrepreneurs, hier, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rencontré, ce jeudi 25 mai 2023, les représentants des organisations et syndicats patronaux. Une table ronde a été organisée au Complexe World Trade Center de Jarry, à Baie-Mahault, en milieu de matinée.

Vers une refonte de l’octroi de mer ?

Un des leviers, pour réduire les charges des entrepreneurs, est l’octroi de mer. Bruno Le Maire s’est dit favorable à la refonte, mais pas à l’abandon de cette taxe, qui rapporte 300 millions d’euros de budget, au profit des collectivités locales.

L'octroi de mer est une taxation appliquée dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne (RUP), à savoir les départements et régions que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion. Elle doit permettre le soutien des économies locales en les protégeant de la concurrence extérieure. Mais ce régime est régulièrement critiqué. Sa suppression, lorsqu’elle a été envisagée, avait provoqué de vives réactions.

Un accompagnement personnalisé pour les dettes fiscales et sociales

Plusieurs entreprises sont concernées par des fins de moratoires, pour le règlement de leurs dettes fiscales et sociales, après la crise Covid. Bruno Le Maire appelle à un accompagnement personnalisé des patrons concernés, quitte à étaler davantage leurs remboursements.

Visite ministérielle, suite et fin

Concernant la suite de son programme, Bruno Le Maire s’est rendu au sein de l’entreprise Phytobokaz (fabrication de produits pharmaceutiques à base de plantes locales), dans l’après-midi de ce jeudi. L’occasion d’une nouvelle table ronde avec de jeunes entrepreneurs et de constats lourds d’enseignement, pour le membre du gouvernement.

Ce vendredi 26 mai, avant de s’envoler pour la Martinique, le locataire de Bercy a rendez-vous avec les représentants des assureurs, pour une réunion sur les enjeux d’assurance et d’assurabilité, dans le contexte de changement climatique. Justement, il a annoncé, hier soir, dans le journal de Guadeloupe La 1ère, le lancement d'une mission sur l’assurabilité des risques climatiques, pour la production de recommandations, d'ici décembre 2023.

