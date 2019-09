« La guerre est ouverte » déclare le rappeur martiniquais Kalash à Booba

Tu m’as texté pour me dire que tu allais faire une dinguerie. Depuis ce jour-là, j’ai mis une croix sur toi".

-Booba à Kalash

"Interdit de Martinique, Guadeloupe et Guyane"

"La guerre est ouverte"

Tout a commencé par un post de Booba sur instagram dans lequel il se moque de la compagne de Kalash. Il parle "d’une manageuse en carton" et ajoute qu’elle "s’est évanouie comme une merde à notre table car elle avait bu trop de Jack". Booba reproche aussi au rappeur martiniquais de s’être "embrouillé" avec Chris Macari qui réalise ses clips.Face à ces attaques, Kalash réplique et attaque fort. Dans la désormais grande tradition des clashs entre rappeurs, le Martiniquais réplique sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il poste une photo de Booba enfant le samedi 31 août et il ajoute "internet, c’est bien beau mais la vraie vie est pleine de balles Eli Yaffa". Il insiste : "quand tu remettras les pieds à Paname, je serai là, police ou pas. (…) Cesses les tentatives et les négociations avec les Antilles et le 93, désormais tu es interdit de Martinique, Guadeloupe, Guyane et 93". Ce post a été supprimé par Instagram car il va "à l'encontre des règles de la communauté concernant le harcèlement et l'intimidation".Le conflit n’est pas resté confiné aux réseaux sociaux. Lors d’un concert en Martinique, Kalash a réitéré ses menaces. "Tu touches à la mama, aux enfants ou à la femme, tu es dead", a-t-il lancé à Booba tout en ajoutant "la guerre est ouverte".