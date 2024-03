L'Actu en bref ! Du 25 au 29 mars 2024.

Visite présidentielle, tensions dans les établissements scolaires à Saint-Laurent du Maroni ou encore disparition d'Antoine Lamouraille, retrouvez le résumé des temps forts de cette semaine.

1 Une famille décède dans un incendie au squat de Baduel

#FAITS-DIVERS Nuit tragique au squat de Baduel à Cayenne. Trois personnes ont perdu la vie dans un incendie. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 25 au 26 mars. Il s'agit d'une famille : deux adultes et un enfant. Un incendie qui a détruit également les logements environnants. Des personnes ont été évacuées en urgence au gymnase du stade Jean-Claude Lafontaine, en attendant que les services du SAMU social et du CCAS de Cayenne puissent intervenir pour tenter de trouver des solutions.

2 Un cas de rage recensé sur un site d'orpaillage illégal

#SANTE & #POLITIQUE Un décès lié à la rage a été recensé sur notre territoire. La victime accompagnée de deux autres personnes, était en provenance d'un site d'orpaillage illégal. Elle est décédée à l'hôpital. Les deux autres personnes prises en charge, sont décédées également mais les résultats sont encore attendus. L'ARS mène désormais une enquête.

Une situation sanitaire alarmante alors qu'en début de semaine, le président de la République faisait un point sur la lutte contre l'orpaillage illégal au poste de commandement de la légion étrangère à Camopi. Emmanuel Macron a annoncé, à cette occasion, le déploiement de l'opération Harpie 3.

3 Des établissements scolaires sous tension à Saint-Laurent du Maroni

#SECURITE & #EDUCATION Plusieurs établissements scolaires sous tension à Saint-Laurent du Maroni. L'insécurité, le délabrement des infrastructures et le manque de sécurité sont les principales causes de ses crises sociales. Au collège Léodate Volmar, la recrudescence de la violence soulève l'inquiétude du corps enseignant. Ces derniers ont manifesté pour exiger des actions concrètes et immédiates de la part du rectorat et de la CTG. Une nouvelle mobilisation des enseignants avec le soutien des parents a eu lieu mercredi 27 mars 2024.

La police a dû intervenir au lycée Raymond Tarcy suite à plusieurs altercations survenues entre les élèves mardi 26 mars 2024. Une vingtaine de gendarmes ont été déployés sur place pour rétablir l'ordre Un jeune homme a été interpellé pour possession d'armes blanches.

4 Antoine Lamoraille, grande figure de l'art Tembé, s'en est allé

#DISPARITION Grand défenseur du patrimoine, maître de l'art Tembé, combattant, Antoine Lamoraille est décédé le 22 mars dernier. Les Apatoutiens perdent un grand maître spirituel. Ses obsèques devraient se dérouler la semaine prochaine dans la commune de l'Ouest.

Roland Delannon, ancien militant indépendantiste et directeur d'IRG Défis Guyane à la retraite, Christiane Taubira ancienne garde des Sceaux et l'écrivain Joël Roy se sont exprimés sur cette disparition.

5 Le Sans-plomb augmente de 7 centimes à partir du 1er avril 2024 et ce n'est pas une blague

#CONSOMMATION Nouvelle augmentation du prix du carburant à partir de 1er avril 2024. Annonce faite par la préfecture. Il faudra ajouter 7 centimes supplémentaires par litre soit 1,99€ pour le sans-plomb. La barre des 2€ est pratiquement atteinte. Le gazole s'affiche toujours à 1,89€ tandis que le prix de la bouteille de gaz baisse de 66 centimes et s'achètera à 22,69€.