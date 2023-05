Hommage aux victimes de l'esclavage : suivez sur La1ere.fr la commémoration Limyè ba Yo de ce 23 mai 2023

La fête de la Fraternité, Limyè ba Yo, "Honorons-les" en créole, célèbre chaque 23 mai la journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage. Outre-mer la 1ère vous propose de suivre en direct trois temps forts organisés mardi par le CM98 et plusieurs associations mémorielles dans les jardins du ministère des Outre-mer à Paris. Au programme de l'histoire, du partage, de la musique et de la fraternité.

Outre-mer la 1ère •

Il y a 25 ans, à l’occasion du 150ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, une marche silencieuse réunissait 40 000 manifestants à Paris venus honorer la mémoire de leurs aïeux esclaves. Le CM98, le Comité Marche du 23 mai 1998 était fondé dans la foulée.

Le CM98 est une association mémorielle qui a pour but de défendre la mémoire des victimes de la traite négrière et de l’esclavage colonial, faire connaître cette histoire et participer à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’esclavage contemporain.

Le 29 avril 2008, après 10 ans de combat, le président de la République, Nicolas Sarkozy, accepte de faire du 23 mai, la seule date commémorant en France la mémoire des victimes de l’esclavage.

Pour le 25ème anniversaire du 23 mai 1998, La1ere.fr se mobilise pour partager avec vous la fête de la fraternité Limyè ba Yo ! Parmi les temps forts de cette journée : une table ronde, la commémoration officielle et pour finir un spectacle de danse suivi d'un concert. Ces trois directs seront à suivre sur notre site tout au long de la journée.

15h : Pourquoi ériger à Paris un mémorial national dédié aux victimes de l’esclavage ?

La traite négrière et l'esclavage colonial sont des épisodes dramatiques de l'Histoire. Un mémorial national à Paris permettrait d'honorer les victimes de ce passé si sombre. Le projet d'édifier un lieu commémoratif et de transmission à Paris a été proposé par François Hollande en 2016 et l'actuel Président Emmanuel Macron s'y est engagé.

Plusieurs historiens et membres d'associations mémorielles sont présents et apportent leurs éclairages sur ce projet.

18h : Commémoration nationale des victimes de l’esclavage colonial

Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer, les élus présents, les présidents d’associations invités rendent un hommage solennel aux esclaves des colonies françaises. Ils fleurissent symboliquement l’arbre de la liberté. Cet hommage solennel est accompagné de chants composés pour l’occasion et interprétés par la chorale Gospel Voice.

19h : Spectacle de danse et concert

Karésol, une création de Max Diakok et la compagnie Boukousou, débute la soirée festive. Un concert animé par Patrick Nupert, alias Motsek, mêle musique électro et son des percussions traditionnelles. Retrouvez Wozan Monza, Christine Salem, Alain Castaings, Laiko, Yann Clery, entre autres pour clôturer la fête de la fraternité Limyè ba Yo !