Hommages en Guadeloupe suite au décès de Maryse Condé, figure majeure de la littérature

Figure de la littérature caribéenne et francophone, l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé, lauréate du Prix Nobel Alternatif de Littérature, est décédée dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 avril 2024, à l'hôpital d'Apt (Vaucluse), à l'âge de 90 ans. Depuis cette triste nouvelle en Guadeloupe les hommages affluent de toutes parts et témoignent de l'impact profond qu'a eu son œuvre et sa personne.

Ce mardi 2 avril 2024, la Guadeloupe s'est réveillée sous le choc de la nouvelle du décès de Maryse Condé. Quelques jours seulement auparavant, le 26 mars, cette figure majeure de la littérature avait été honorée lors d'une journée spéciale organisée par la ville de Pointe-à-Pitre. Des animations, des conférences, des ateliers d'arts plastiques et une déambulation littéraire et historique avaient été organisés en l'honneur de l'écrivaine guadeloupéenne.

Avec une bibliographie de plus de 30 romans, une dizaine de pièces de théâtre et des essais traitant de sujets aussi cruciaux que la littérature, le colonialisme et l'esclavage, Maryse Condé a marqué les esprits.

Depuis l'annonce de son décès, les témoignages de gratitude et d'admiration à l'égard de Maryse Condé affluent de toutes parts.

Maryse Condé avait la Guadeloupe chevillée au corps, et sa pensée comme ses écrits, lucides et critiques, ont toujours milité pour une Guadeloupe enfin au rendez-vous d'elle-même. Son engagement en faveur de la progression de la condition féminine, sa détermination à lutter contre les discriminations de toutes sortes, contre le colonialisme et toutes les formes d’oppression constituent des marqueurs indélébiles de son action humaniste, militante et verticale tout au long de sa vie. Sa disparition laisse un vide immense qui appelle un hommage national, à la mesure de son incommensurable talent. Maryse CONDÉ demeurera une figure emblématique de la littérature guadeloupéenne et unchantre éternel de la justice sociale, de la liberté et de la responsabilité. Guy Losbar président du Conseil Départemental

Selon Olivier Serva, Maryse Condé laisse derrière elle un héritage immortel, caractérisé par son engagement indéfectible en faveur de la justice, de la diversité et de la vérité.

Maryse Condé, une figure littéraire emblématique dont l'impact transcende les frontières, laisse derrière elle un héritage remarquable qui continuera d'inspirer les générations futures.En tant qu'écrivaine, professeure et intellectuelle engagée, elle a non seulement enrichi le paysage littéraire francophone avec ses œuvres profondes et captivantes, mais elle a également été une voix importante pour la reconnaissance et la valorisation des cultures et des identités marginalisées. Ses mots continueront de résonner et d'inspirer, guidant les générations à venir vers un avenir plus juste et plus éclairé. Olivier Serva, député de Guadeloupe

Pour Gisèle Pineau, la perte de Maryse Condé est immense. Elle était une figure de proue de la littérature, une femme d'une grande envergure et d'une plume exceptionnelle.

Maryse Condé représentait pour moi un modèle à suivre... Son œuvre est d'une importance considérable, particulièrement pour la Guadeloupe, car elle a su tisser des liens entre les Caraïbes, l'Afrique et l'Europe. Elle a véritablement écrit sur notre réalité. Aujourd'hui, sa disparition est une grande perte. Je me remémore cette femme rebelle, dotée d'une personnalité forte et d'un regard perçant. Évoquer sa mémoire aujourd'hui me procure une multitude d'émotions. C'était une grande plume, une grande femme... Maryse Condé n'avait pas sa langue dans sa poche... L'écriture était pour elle une source de nourriture, lui procurant joie et satisfaction. Giselle Pineau, autrice Radio Guadeloupe journal de 7 heures du mardi 2 avril 2024

Le président de la Région Ary Chalus rend hommage à un monument de la littérature

Guadeloupéenne

Le Président de la Région Guadeloupe rend hommage à un monument de la littérature guadeloupéenne, à l'enfant du pays qui a toujours écrit comme si sa vie en dépendait, plongeant sa plume dans toute la nostalgie, toute la dignité, toute la résilience de ce que nous sommes. Maryse Condé laisse un héritage incommensurable pour lequel nous devons nous montrer dignes. La Collectivité régionale s’est ainsi engagée à poursuivre et à amplifier son oeuvre tout au long de cette année Maryse Condé. Une année ponctuée dès octobre 2023 d’évènements littéraires, artistiques et scientifiques pour mettre à l’honneur sa vie et son oeuvre monumentale auprès de tous les guadeloupéens. Malgré son état défaillant, Maryse Condé avait manifesté le souhait de participer au colloque international organisé par la collectivité régionale et l’Université des Antilles qui seraconsacré à son oeuvre, en octobre prochain. Merci à vous Maryse Condé d’avoir fait rayonner la Guadeloupe dans le monde. Ary Chalus, Président de la Région Guadeloupe

André Attalah maire de Basse-Terre : un héritage puissant...