Il y a 50 ans, la première fusée décollait de Kourou, en Guyane [VIDEO]

© CNES / AFP

Le 9 avril 1968, une fusée Véronique décolle de Kourou. C'est le début de l'aventure spatiale en Guyane. De ce premier décollage il y a 50 ans, subsiste cette photo prise par le CNES :

Un reportage édifiant

Pour la Guyane nous représentons une chance. Nous sommes une affaire décidée à réussir. Pour la première fois en Guyane on réussira quelque chose et on arrivera à faire oublier que la Guyane est une terre où il n'y a eu que des échecs.



- Guy Kramer, directeur du Centre Spatial Guyanais en 1968

Le reportage de l'INA

Le reportage conservé par l'Institut National de l'Audiovisuel sur ce premier tir de fusée en Guyane, est particulièrement intéressant. Non seulement pour cette image du décollage, mais aussi et surtout parce qu'il en dit long sur la Guyane d'il y a 50 ans et l'état d'esprit des responsables du Centre Spatial Guyanais de l'époque. Voici ce que déclare le premier directeur du CSG dans ce reportage :