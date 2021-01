Jean-Luc, l'éboueur guyanais cité en exemple par Emmanuel Macron, a un message pour le président

Cela fait 17 ans que Jean-Luc, originaire de Guadeloupe, est chauffeur-éboueur en Guyane. Depuis l'apparition du Covid-19, Jean-Luc a poursuivi inlassablement son travail. Il est l'un des héros du quotidien qu'Emmanuel Macron a cité hier en exemple, lors des voeux présidentiels du 31 décembre : ces Français anonymes, engagés et solidaires "qui ont tenu notre pays dans l'épreuve".

Jean-Luc est chaufeur éboueur en Guyane. Avec ses collègues Anthony et Maxime, ils n'ont jamais cessé de travailler depuis le début de la pandémie. Au plus fort du confinement, ils constituaient cette deuxième ligne qui a permis au pays de continuer à vivre et à la vie de continuer.

Emmanuel Macron, 31 décembre 2020