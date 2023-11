🎦 "Jenna", court-métrage multiprimé, met en scène un drame délicat à Saint-Pierre et Miquelon

Jenna, le personnage principal du film revient dans son archipel natal pour les obsèques de sa sœur après 12 ans d'absence. C'est l'histoire d'une famille déchirée, d'un retour difficile à Saint-Pierre et Miquelon, à l'extrême Est de l'Amérique du Nord. Le climat, les paysages, les lumières des îles soulignent l'intensité du drame familial poignant qui s'y joue.

Jenna, film court réalisé en 2017 par Christian Monnier, a connu un grand succès dans les festivals du monde entier. Pas moins de 13 sélections et 5 prix ont récompensé le travail du réalisateur, des actrices : Christine Braconnier, Chloé Berthier et Martine Francke et du seul acteur Laurent Lucas, César du meilleur espoir masculin en 2000.

Affiche "Jenna" • ©Screen Addict Production

L'identité et les rapports avec les proches

Le changement de genre, sujet encore tabou, est le thème central du film. Il raconte l'histoire de Jérome, parti homme de l'archipel, devenu Jenna à son retour. L'entourage sera-t-il capable d'accepter le choix d'un proche de changer de sexe pour être en phase avec sa propre identité ?

La fiction offre une leçon d'humanité qui incite au voyage et à la réflexion. L'histoire aborde un sujet difficile en y mêlant tolérance, acceptation et pacification.

Manu (Laurent Lucas) et Florence (Martine Francke) interprètent les parents de Jenna (Christine Braconnier) • ©Christian Monnier / Screen Addict Production

Saint-Pierre et Miquelon choisi comme lieu de tournage

Paysage d'hiver Ă Saint-Pierre et Miquelon • ©Christian Monnier / Screen Addict Production

Christian Monnier a le talent de magnifier les lieux qu'il filme. Les paysages et la lumière unique de l'archipel choisis comme décor permettent de créer un film esthétiquement remarquable. Le climat austère, les conditions météorologiques d'un mois de février sur ces terres du bout du monde expriment la température des scènes. La pluie glace, le vent en rafale tourmente, un rayon de soleil dégèle l'ambiance.

Je trouvais intéressant de situer cette histoire justement à Saint-Pierre et Miquelon parce que tout me semblait encore plus fort, décuplé de par la situation, de par les gens là -bas qui sont adorables aussi. Christian Monnier Outre-mer la 1ère

Les habitants ont eux participé en répondant à la demande de figurants et ont été nombreux à rejoindre l'équipe de tournage.

Saint-Pierre sous la neige dans Jenna • ©Christian Monnier / Screen Addict Production

Un film de Christian Monnier (réalisation et montage)

Avec Christine Braconnier, Laurent Lucas, Martine Francke et Chloé Berthier

Scénario Christian Monnier, Sheila O'Connor et Xavier Fréquant

Production Screen Addict Production

Directeur de la photographie Mathieu Seguin

Ingénieur du son Xavier Piroelle

Musique Mathieu Gauriat

Durée 26 minutes - © 2017