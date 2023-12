Jeux vidéos : Tchia, conçu par deux Calédoniens, primé au Game of Impact award 2023

Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, s'est félicité ce samedi sur le réseau social X de la "belle reconnaissance pour la France" alors que le jeu vidéo d'action Tchia, développé par le studio français Awaceb situé à Bordeaux, a remporté jeudi le Game of Impact award 2023.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

"Félicitations aux équipes bordelaises de Awace pour la victoire de Tchia aux Game Awards, les Oscars du jeu vidéo ! Belle reconnaissance pour la France et ce titre poétique sur la Nouvelle-Calédonie, l’écologie et l’héritage culturel, que mon ministère a soutenu via le CNC", a écrit la ministre.



Le studio Awaceb, à l’origine du jeu, a été fondé en 2016 à Bordeaux par deux amis d'enfance originaires de Nouvelle-Calédonie, Thierry Boura et Phil Crifo. Le jury a récompensé Tchia pour son message "positif".

Le Game of Impact award récompense "les œuvres qui vont au-delà du divertissement en véhiculant des messages sociaux, éthiques ou environnementaux", précise le CNC sur son site.