JO 2024 : vers une revalorisation des primes pour les médaillés

À un peu plus d’un an des JO de Paris 2024, Emmanuel Macron a tenu à réunir toutes les parties à l’Élysée afin d’évoquer les nouvelles initiatives pour le bon déroulement des compétitions. Parmi elles, une augmentation des primes pour les champions et les équipes qui les accompagnent… jusqu’à 80.000 € pour les médaillés d’or.

Lucas Dusart •

Parmi la série d’annonces sur les transports, la sécurité ou le budget du comité olympique et paralympique, révisé à hauteur de 4,4 milliards d’euros, le Président de la République a annoncé revaloriser la prime pour les médaillés. Le chef de l’État, décidé à "récompenser" les sportifs, en a profité pour allouer une prime au staff, à hauteur de celle de l’athlète médaillé, une première. 80.000€ pour l'or, 40.000€ pour l'argent et 20.000€ pour le bronze Les informations ont été confirmées ce jeudi matin par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera sur les antennes de FranceInfo. "On a beaucoup progressé par rapport aux Jeux de Rio", annonçait fièrement la ministre. L'État souhaite reconnaitre leur statut de sportif de haut-niveau et les accompagner dans leur carrière. Dans ce sens, les primes pour les sportifs vont être multipliée par deux pour les médaillers en or et en argent et augmentée de 5.000 € pour les médaillers en bronze. Le Président a voulu que l'on donne l’impulsion. On va être en effet en capacité d’augmenter les primes de manière exceptionnelle pour ces Jeux de Paris. De 65.000€ à 80.000€ en cas de médaille d’or, de 25.000€ à 40.000 € pour la médaille d’argent et de 15.000€ à 20.000€ pour les médaillés de bronze. Amélie Oudéa-Castera - ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques 8h30 FranceInfo Et une grande nouveauté verra le jour pour Paris 2024. Cette prime, qui était alors divisée en deux entre le sportif et son staff, sera reversée à "100 % pour reconnaitre là aussi l'investissement de l'équipe derrière les athlètes", aux équipes techniques, une mesure "importante" pour la Ministre. Cette augmentation des primes intervient, selon les mots de la ministre, dans une "philosophie de la haute performance" prônée par le gouvernement. À un an des Jeux, l'État entend bien soutenir ses athlètes et ses fédérations, pour pouvoir remporter le maximum de médailles.

