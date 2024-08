JO Paris 2024. Gymnastique rythmique : en finale, la France peut croire à sa toute première médaille

En décrochant la 4e place du concours des ensembles, la Martiniquaise Célia Joseph-Noël et ses coéquipières valident leur ticket pour la finale et peuvent croire à leur chance de médaille : elles ne sont qu'à 0,15 points des troisièmes.

Sur un French cancan endiablé, les Françaises ont emporté les 6.000 spectateurs de l'Arena Porte de la Chapelle et séduit les juges vendredi pour se qualifier en finale de l'épreuve par équipes de gymnastique rythmique, en se classant quatrièmes. L'ensemble bleu, qui a totalisé 68,800 points à l'issue des qualifications, tentera de monter samedi pour la première fois sur le podium de la discipline, olympique depuis 1984 avec l'individuelle et 1996 pour l'épreuve collective.

La Martiniquaise Célia Joseph-Noël et ses coéquipières Ainhoa Dot, Manelle Inaho, Justine Lavit et Lozea Vilarino -toutes âgées de 18 à 21 ans- peuvent légitimement croire en leur chance de médaille alors qu'elles ne sont qu'à 0,15 point de la 3e place, occupée par les Ukrainiennes (68,950). La Chine les suit, avec un point de retard (5e; 67,900).

Les parents et les frères de Célia Joseph-Noël sont venus la soutenir lors de sa participation aux Jeux Olympiques. • ©Nordine Bensmail

Les qualifications ont montré que tout était possible puisque les Championnes du monde en titre, les Israéliennes, ont fini sixièmes (67,150). En revanche, la Bulgarie, tenante du titre olympique, conserve sa mainmise (1re des qualifications; 70,400), devant l'Italie (69,350), également grande favorite.

Johnny Hallyday et French cancan

Devant son public, les Françaises, entraînées depuis trois ans par un nouveau duo (la Bélarusse Anna Baranova et l'Espagnole Sara Bayon) ont livré deux programmes alliant chacun trois rubans et deux ballons, solidement exécutés. Lors de leur premier passage sur la chanson "Vivre" de Johnny Hallyday, elles ont pointé troisièmes avant leur seconde performance sur des airs de French cancan, justaucorps aux allures de corset et ambiance bleu-blanc-rouge.

J'avais peur d'être une peu trop stressée et sur la retenue avec le public. (...) Finalement, j'ai trouvé ça super, ça m'a pas du tout bloqué ça m'a porté. Ça restera une magnifique expérience, d'autant plus qu'on a réussi et qu'on rentre en finale aux J.O. chez nous. C'est incroyable ! Célia Joseph-Noël, intérrogée par la Fédération française de gymnastique

Les spectateurs ont agité des centaines de drapeaux tricolores et ont honoré l'ensemble par une standing-ovation tout en sautillant. La France n'a jamais été médaillée en gymnastique rythmique. En individuelle, le meilleur classement est une 5e place pour Eva Serrano aux Jeux de Sydney en 2000 et une 4e place pour l'ensemble en 1996 à Atlanta.