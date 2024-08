JO Paris 2024. Immense, le Guadeloupéen Teddy Riner décroche à nouveau l'or olympique

Teddy Riner écrit encore une fois l’histoire. Le Guadeloupéen est sacré champion olympique en individuel pour la 3ème fois de sa carrière en battant le Coréen Kim Min-jong. Il devient par la même occasion le judoka le plus médaillé de l’histoire des Jeux.

Guadeloupe "Terre de champions", encore une fois avec Teddy Riner. Le judoka de 34 ans écrit encore l’histoire et sa légende. Ce vendredi 2 août à l’Arena Champs-de-Mars de Paris, il a remporté son troisième titre olympique en individuel en plus de 100 kilos, après celui de 2012 à Londres, et celui de 2016 à Rio. En finale, il s’est imposé face au Coréen Kim Min-jong. Teddy Riner devient par la même occasion le judoka le plus médaillé de l’histoire des Jeux Olympiques, avec six breloques.

Dans une salle complètement acquise à sa cause, le Guadeloupéen a transformé les fantasmes en réalité. Dernier relayeur de la flamme lors de la cérémonie d’ouverture en compagnie de sa compatriote Marie-José Perec, Teddy Riner était arrivé sur "ses" jeux avec une seule envie : remporter l’or. Et c’est chose faite !

Une journée crispante

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Avant d’atteindre l’or, Teddy Riner a connu une journée crispante. Dès son entrée en lice, il a vécu un combat compliqué contre l’Émirati Magomedomar Magomedomarov et ne l’a battu qu’après le golden score en 2 min 30. Son adversaire a été éliminé sur shido.

En quarts de finale, le Guadeloupéen a déroulé et s’est débarrassé de son adversaire, le Géorgien Guram Tushishvili, vice-champion olympique à Tokyo en 2021 sur ippon. Mais l’ippon sera changé en disqualification à la suite du comportant agressif du Géorgien. En demi-finale, il a terrassé le Tadjik Temur Rakhimov en moins de 2 minutes sur ippon.

Grand parmi les grands, Teddy Riner pourra peut-être écrire un nouveau chapitre de son histoire demain lors des épreuves par équipes, en conservant le titre acquis par l’équipe de France à Tokyo en 2021.