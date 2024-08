Portrait. :" je ne regrette pas de m'être engagée" témoigne la jeune bénévole Guadeloupéenne Yoela Saminadin

Yoela Saminadin, originaire de Guadeloupe, est venue en tant que volontaire pour les Jeux Olympiques de Paris. Elle est chargée de gérer les conflits liés à la billetterie et aux places lors des compétitions au Grand Palais. Cette bénévole vit des moments forts pendant les épreuves d'escrime et adore le contact avec le public. Yoela Saminadin envisage déjà de participer aux prochains Jeux Olympiques d'été en 2028 à Los Angeles.

Tout en travaillant, elle regarde les épreuves d'escrime et bientôt celles de taekwondo. Depuis une semaine, Yoela Saminadin est fascinée par les compétitions d'escrime. Yannick Borel, Luidgy Midelton, Isaora Thibus... elle porte dans son cœur les exploits de ces sportifs.

"Participer à cette aventure en tant que bénévole est une opportunité exceptionnelle de vivre les Jeux de l'intérieur et de faire partie de l'histoire."

Yoela Saminadin volontaire aux Jeux Olympiques de Paris 2024 • ©Jean-claude Samyde

La Guadeloupéenne, référente litige au Grand Palais, est chargée de gérer les conflits liés à la billetterie et aux places, un rôle qu'elle apprécie. Depuis son engagement, Yoela a découvert un univers riche et varié, rempli de rencontres et d'apprentissages.

L'étudiante guadeloupéenne qui poursuit ses études sur le campus de Fouillole, envisage déjà sa candidature pour les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Elle encourage les jeunes à s'impliquer, à devenir acteurs de leur vie, car toute expérience est bonne à vivre.