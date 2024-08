JO Paris 2024 : le Martiniquais Roland Dorival, volontaire et bénévole, au cœur de l'accueil des délégations à Roissy

Partager :

Il a accueilli presque tous les acteurs sportifs et politiques venus en France pour les Jeux Olympiques. Depuis le 13 juillet 2024, Roland Dorival est à la tête de l’équipe chargée des arrivées et départs. Il partage ainsi des moments et des émotions uniques avec les délégations, devenant le premier visage des JO que voient les invités. Sa mission est cruciale : il incarne le premier contact officiel de l’organisation Paris 2024 dès que les acteurs du monde entier posent le pied sur le territoire français. Un engagement associatif reconnu L’homme n'est pas un inconnu dans le monde associatif. Membre actif de la Fédération des Yoles Rondes et président du Comité Territorial des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, il a longtemps œuvré pour la promotion du sport et des valeurs associatives. Ce bagage associatif enrichit son rôle à Roissy Charles de Gaulle, où il incarne pleinement le sens de l’hospitalité et les valeurs de la France. Arrivées délégations -en haut à gauche : Ukraine - à droite la Roumanie - en bas le Botswana - et Jamaique • ©DR Faciliter les premières minutes sur le sol Français À l'aéroport, Roland et son équipe accueillent, orientent, renseignent, et facilitent les premières minutes des délégations sur le sol français, jusqu'à leur transport vers les villages olympiques. Ces dernières 24 heures, il a notamment accueilli les délégations de Roumanie, d’Ukraine, et d’Italie. À mesure que les épreuves se terminent, il accompagne également les équipes dans leur formalité de départ, toujours avec le même dévouement. Rencontre avec Roland Dorival • ©Jean-claude Samyde Volontaire et bénévole, Roland Dorival est un retraité de l’Éducation nationale. Il vit pleinement sa passion pour le sport et son engagement pour ces Jeux Olympiques à Paris.

