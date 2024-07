JO Paris 2024 : pour Lilian Thuram, "il n'y a qu'une personne qui peut allumer la vasque olympique, c'est Marie-José Pérec"

Le nom du dernier relayeur de la flamme olympique qui allumera la vasque lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux le 26 juillet, est encore inconnu. Invité sur Franceinfo, l'ancien international de football et champion du monde en 1998 a poussé le nom de la triple championne olympique guadeloupéenne.

Outre-mer La 1ère avec Franceinfo •

Alors que l'identité du dernier relayeur de la flamme, qui aura l'honneur d'allumer la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet, reste encore un mystère, l'ancien international de football et champion du monde en 1998, Lilian Thuram, invité de franceinfo ce mardi matin, estime "qu'il n'y a qu'une personne qui peut allumer cette vasque-là, c'est Marie-José Pérec".

Pour le footballeur retraité de 52 ans, "la plus grande de tous et de toutes, c'est Marie-José Pérec". Lilian Thuram explique que c'est la triple championne olympique et double championne du monde d'athlétisme qui l'a "éduqué à comprendre qu'on pouvait gagner, que la France pouvait gagner, que la France pouvait être sur le toit du monde."

©NICOLAS DERNE / AFP

Il se souvient des "émotions incroyables lorsque qu'elle courait, lorsqu'elle gagnait". À ses yeux, "c'est la plus grande championne que nous avons". Le fait que ce soit une championne d'athlétisme est d'autant plus important : "Ce serait la coupe du monde de foot, je ne penserais pas à Marie-José Pérec. Mais là, c'est les Jeux olympiques en France, à Paris, pour moi, c'est une évidence, parce qu'elle le mérite. Et je dis très souvent qu'il faut savoir honorer ceux et celles qui ont porté très très haut les couleurs de la France."

Le 25 juillet, Lilian Thuram portera également la flamme olympique. Il sera le dernier relayeur de la journée. "En plus, j'aurai la chance d'allumer le chaudron. Symboliquement, c'est vraiment une chance."