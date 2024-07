JO Paris 2024. Waterpolo : Le Martiniquais Thomas Vernoux et l’équipe de France remportent leur deuxième match

L’équipe de France de Waterpolo a dominé le Japon ce mardi 30 juillet avec un score de 14 à 13 au centre aquatique de Saint-Denis à Paris. Après leur défaite contre la Hongrie lors du premier match, le Martiniquais Thomas Vernoux et ses coéquipiers remportent un succès précieux, avec, dans le viseur, un dernier match de qualification pour les quarts de finales.

Les quarts de finale ne sont plus loin pour l’équipe de France de waterpolo. Battus lors du premier match contre la Hongrie 13 à 12, les bleus menés par le Martiniquais Thomas Vernoux se sont ressaisis contre le Japon, en l’emportant 14 à 13. "C’était important qu’on commence à prendre des points dans ce tournoi. On a fait un bon résultat, même si on a eu des hauts et bas, juge l’entraîneur de l’équipe de France, Florian Bruzzo. On aurait pu rempoter ce match plus facilement."

#Paris2024 | MAIS OUI ! Les poloïstes français remportent leur match face aux Japonais (13-14) 🤩🇫🇷



📺 À suivre en direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/2zb06rvnPc — francetvsport (@francetvsport) July 30, 2024

Dans une rencontre où les deux équipes ont semblé tendues, les bleus vont prendre l’avantage juste avant la mi-temps et vont faire la course en tête jusqu’à la fin. "Les Japonais ont été très mobiles sur la première mi-temps, mais on a su être patients et attendre que l'orage passe", analyse le Guadeloupéen Quentin Chipotel, entraîneur adjoint du CN Marseille. Les Japonais qui ont aussi perdu leur premier match, offrent une opposition de style au français. "C’est l’une des équipes les plus rapides et mobiles de ces Jeux", estime le capitaine de l’équipe de France Ugo Crousillat.

Thomas Vernoux, le facteur X

Dans ce match serré, l’équipe de France commence à trouver des espaces dans le troisième quart-temps. Lancé en mode "diesel", Thomas Vernoux, plutôt discret jusque-là, se réveille dans le quatrième et dernier quart-temps et inscrit deux buts. "Il y a beaucoup de choses qu’on ne voit pas, il faut rester près de la cage pour bien défendre, mais aussi attaquer. Tout le monde a bien joué et l’essentiel, c'était la victoire aujourd’hui", déclare-t-il au micro d’Outre-mer la 1ʳᵉ.

#EnDirect #JeuxOlympiques #Paris2024 #waterpolo



Les Bleus sont venus à bout des Japonais 13-14 à l’issue d’une rencontre assez folle. Jeudi 1er août à 15h, la France affrontera l’Australie. Allez les Bleus 🇫🇷✨



📸 KMSP #TeamFrance #TeamFFN pic.twitter.com/WVhJmX1ete — FFN (@FFNatation) July 30, 2024

Victorieuse de son premier match dans la compétition, l’équipe de France a pris un sérieux avantage pour la qualification en quart de finale. Ils doivent maintenant remporter un dernier match pour le confirmer. Leur prochain adversaire sera l’Australie ce jeudi, une rencontre que redoutent un peu les joueurs. "Ce n'est pas un match à prendre à légère, on a encore besoin de trois points. Nous allons tout faire pour les battre, nous sommes l’une des meilleures équipes des JO", clame le Martiniquais Thomas Vernoux.