Journée internationale des droits des femmes : neuf femmes des Outre-mer aux parcours remarquables

Outre-mer la 1ère •

En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, célébré en France depuis 1982, Outre-mer la 1ère vous propose de découvrir ou redécouvrir des portraits de femmes originaires des Outre-mer.

Stéphanie Jacquet : le virus de la recherche

Stéphanie Jacquet est né à Saint-Martin dans les Caraïbes. Chercheuse à Lyon, elle mène des recherches scientifiques sur les chauve-souris dans le domaine de la transmission des maladies infectieuses. La jeune femme a été reconnue par ses pairs en recevant le Prix Jeunes Talents L’Oréal-UNESCO 2020 pour les Femmes et la Science. Regardez son portrait dans ce reportage de Nathalie Sarfati, Leila Zellouma et Bernard Blondeel :

Marina Tehaamoana : gendarme mobile à Annecy

La Polynésienne Marina Tehaamoana, première ultramarine à sortir major de promotion de l'école de gendarmerie, a choisi d'intégrer le très convoité escadron de gendarmerie mobile 22/5 d'Annecy. Rencontre à Saint-Astier en Dordogne avec une jeune femme brillante et déterminée. Reportage de Pierre Lacombe, Nordine Bensmail et Bernard Blondeel :

Lamia Mounavaraly : au sommet du G20

Pour la première fois, La Réunion et les Outre-mer sont représentés au sommet mondial du G20. Lamia Mounavaraly, 22 ans, étudiante à Sciences Po Paris, a été sélectionnée en mai dernier pour être la déléguée française du G(irls)20, la seule instance qui vise à sensibiliser les chefs d'Etat et de gouvernements sur la valorisation des femmes.



©la1ere

À lire aussi La Réunionnaise Lamia Mounavaraly au sommet du G20

Marie-Laure Garnier : une voix et une Victoire

Après avoir remporté la première édition du concours Voix des Outre-mer en 2019, la soprano guyanaise Marie-Laure Garnier est devenue la Révélation artiste lyrique 2021 des Victoires de la Musique Classique. Une première pour les Outre-mer ! Regardez son portrait réalisé par Albane Lussien et Emmanuel Gire :

Mireille Jubenot, 90 ans, une figure de Saint-Pierre

C'est la marchande de fruits et légumes la plus populaire de Saint-Pierre, en Martinique. Mireille Jubenot, 90 ans, a arpenté les ruelles de la commune, panier sur le tête, durant des années. Désormais c'est à la fenêtre de sa maison qu'elle vend quelques produits, juste pour "avoir une occupation". Regardez ce reportage de Martinique la 1ère :

©Martinique

Ornella brise le silence

Il n'y a pas d'âge pour faire preuve de courage. Ornella, est adolescente et vit à Saint-Pierre et Miquelon. Avec deux amies, Elle a eu le courage de raconter la difficulté d'être LGBT dans un archipel de 6.000 habitants. Regardez le reportage de SPM la 1ère :

Maryline Sinewami, première femme maire de Maré

Maryline Sinewami est directrice d'école depuis 2017, à Maré, l'une des îles Loyauté, en Nouvelle-Calédonie. Au lendemain du second tour des élections municipales, pour les enfants comme pour les équipes éducatives, la reprise des cours n’a pas eu la même saveur que les autres jours. Tous sont émus : Madame la directrice est devenue la première femme maire de Maré. Regardez ce reportage de Nouvelle-Calédonie la 1ère :

À lire aussi Maryline Sinewami, première femme à remporter la mairie de Maré

Yasmina Yacoub, future styliste

A 25 ans, Yasmina Yacoub rêve de devenir une styliste reconnue à Mayotte. Elle est encore étudiante dans le domaine dans l'Hexagone, mais elle profite de ses vacances sur son île pour se faire connaître, et vendre son savoir-faire. Regardez ce reportage de Mayotte la 1ère :

A 25 ans, Yasmina Yacoub, rêve de devenir une styliste reconnue à Mayotte

À lire aussi A 25 ans, Yasmina Yacoub rêve de devenir une styliste reconnue à Mayotte

Bina Ramesh, championne de javelot

Triple championne de France et vice-championne d'Europe et du monde, Bina Ramesh est originaire de Wallis et Futuna. Âgée de 41 ans, à chacun de ses passages sur son île natale, elle fait partager son expérience et son savoir aux jeunes du fenua. Regardez ce reportage de Wallis et Futuna la 1ère :

À lire aussi Bina Ramesh en vacances à Wallis : un soutien en or pour les jeunes athlètes du Fenua

Retrouvez d'autres portraits sur le portail des Outre-mer en cliquant ici.