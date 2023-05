Jumelage entre Créteil (Val-de-Marne) et Les Abymes (Guadeloupe) : 42 ans d'une riche amitié [La 1ère à Créteil]

Le jumelage entre les deux villes a été établi en décembre 1981. Depuis 42 ans, de nombreux projets et événements conjoints ont été organisés pour promouvoir la coopération et l'amitié entre les deux communautés.

Frédéric Jalton, le député-maire de la ville des Abymes (Parti socialiste), profite du congrès de la Fédération Mondiale des Villes Jumelées en Guadeloupe en 1977 pour lancer son idée de jumelage avec une ville métropolitaine.

Un succès dès le départ

Dès les premiers contacts, les liens se tissent avec des élus socialistes de la Ville de Créteil. Les premières bases sont jetées avec Laurent Cathala (député-maire de Créteil). L'année suivante (1978), une délégation du Conseil Général du Val-de-Marne se rend en Guadeloupe pour mener des entretiens.

Les premiers échanges se réalisent. Ils sont de diverses natures : scolaires, stages professionnels, invitation de délégations dans le cadre de Jour de Fête, mais également échanges sportifs. Les liens initiaux s'étendent aux différentes couches de la population.

La signature de la charte de jumelage se déroule en deux temps. Les élus de Créteil viennent en décembre 1981 en Guadeloupe pour la première phase officielle de l'opération.

Guy Penne représente le président de la République François Mitterrand. La délégation cristolienne est emmenée par le député-maire Laurent Cathala. Le colonel Lebbé a fait également le déplacement en tant que représentant de la fédération mondiale des villes jumelées.

Des projets coopératifs sur la citoyenneté et le développement du territoire

À partir de cet instant solennel, chacun de nous devra se sentir plus responsable, plus engagé et plus fort. Car désormais, il ne suffira plus de se préoccuper du sort de nos compatriotes d'ici, mais penser à notre jumelle de là-bas. Mais je sais, a priori, le Guadeloupéen, donc l’Abymien, doué d’un sens inné de la famille. Par conséquent, il ne fuira pas devant les charges nouvelles de cette famille nombreuse que constituent les 54.000 d’ici ajoutés aux 70.000 de Créteil. Il faut donc être plus responsable. Frédéric Jalton, député-maire des Abymes en décembre 1981 lors de la cérémonie du jumelage, aux Abymes

Au mois de juin 1982, la deuxième partie du jumelage se déroule à Créteil (Val-de-Marne). Les villes jumelées sont reliées par un contrat politique illimité dans le temps, dans le but de partager et d’échanger des connaissances, des expériences et du savoir-faire dans tous les domaines de la vie locale.

Le jumelage entre la ville des Abymes et celle de Créteil est un acte de foi dans l’avenir et dans l’espérance. L’acte de jumelage que nous réalisons aujourd’hui connaitra toute sa valeur et permettra aux populations de nos deux villes dans le cadre des cités unies d’œuvrer pour la construction d’un monde meilleur, plus fraternel et surtout d’un monde plus solidaire qui connaitra la paix dans une grande justice sociale et dans le plus grand respect. Laurent Cathala, député-maire de Créteil, en 1981 aux Abymes

Laboratoire d'idées

Plusieurs initiatives ont été lancées, notamment des échanges de délégations officielles, des échanges entre les écoles et les associations culturelles, ainsi que des événements communs.

De nouvelles actions novatrices sont envisagées en 2023. Une réunion est programmée au mois de juin avec les élus cristoliens.

Située au sud-ouest de la Grande Terre, voisine de Pointe-à-Pitre, la ville des Abymes à un territoire à 40 000 hectares. Le nom de la ville vient des nombreux marécages et étangs qui se trouvaient dans la région, où de nombreux palmiers étaient également présents.

La ville est devenue un important centre commercial et industriel au fil du temps. Aujourd'hui, c'est un centre urbain important en Guadeloupe, avec une population d'environ 67 000 habitants.