Justice : Trois Wallisiens condamnés à Angers pour avoir saccagé un restaurant

48 000 euros de dégâts

Les fait se sont déroulés au cœ​​​​ur de l'été le 6 août, rue Parcheminerie à Angers (Maine-et-Loire). Trois hommes originaires de Wallis-et-Futuna ont saccagé le restaurant L'A Franco Haïtienne après une soirée bien arrosée. Ils sont âgés de 24, 25 et 38 ans.Selon le quotidien Ouest-France, les trois hommes étaient ivres . Après avoir importuné des serveuses, ils ont violemment réagi aux remarques du gérant du restaurant et à celles d'un client. S'en serait suivie une "danse d'intimidation", d'après les termes utilisés par Ouest-France.Plus grave, l'un des trois hommes a quitté temporairement le restaurant pour récupérer une machette dans son véhicule. Viennent ensuite des menaces et la dégradation de l'établissement.Le soir même vers 21h45, la brigade anti-criminalité a interpellé les trois hommes. Cinq plaintes avaient été déposées. Selon Me Jean-Pierre Bougnoux, avocat représentant le gérant du restaurant, le préjudice matériel est estimé à plus de 48 000 euros.Mercredi 18 septembre 2019 à l'audience, les parties civiles ont partagé leur incompréhension "face à ces faits gravissimes".Le tribunal correctionnel d'Angers a condamné les trois individus à des peines échelonnées : de douze mois d’emprisonnement, intégralement assorti d’un sursis mise à l’épreuve, à deux ans d’emprisonnement, dont six mois avec sursis mise à l’épreuve.