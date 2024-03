L'automobiliste qui a causé la mort d'un patrouilleur martiniquais est mis en examen

L'accident de la circulation s'est produit sur l'autoroute A8, au niveau de la commune de La Turbie (Alpes-Maritimes), et a causé la mort d'un martiniquais, employé de la société d'autoroutes Escota (Vinci Autoroutes) et quatre personnes dont deux gendarmes ont été blessées. Le conducteur de la voiture a été mis en examen.

Un homme a été mis en examen mercredi pour homicide involontaire après la mort dimanche de Tony Nellec, 54 ans, patrouilleur d'autoroute A8 sur la Côte d'Azur. L'homme d'origine martiniquaise a été percuté par un véhicule alors qu'il sécurisait le site d'un autre accident. Les analyses toxicologiques du chauffeur sont négatives. Un placement en détention provisoire a été requis, indique le parquet de Nice.

Sur l'autoroute A8, des messages "hommage à Tony", cet agent d'intervention de la société autoroutière Escota (Vinci Autoroutes) fauché en plein travail, s'affichent sur des panneaux toute la journée. Le Martiniquais de 54 ans a été tué par "une voiture folle" venue percuter des patrouilleurs, des gendarmes et des dépanneurs qui portaient assistance aux occupants d'un véhicule accidenté dimanche 3 mars aux alentours de 13h, au niveau de la commune de La Turbie, avait indiqué Vinci Autoroute dimanche.

Outre le patrouilleur tué, quatre personnes, deux gendarmes, un autre patrouilleur d'Escota et un dépanneur, avaient été blessées. Vinci avait indiqué que les images attestaient "d'une vitesse très excessive et d'une conduite dangereuse de la part du conducteur de la voiture folle". Le mis en cause est aussi poursuivi pour "blessures involontaires", a indiqué le parquet.

En 2023, un agent autoroutier a été tué en France lors de son travail, contre quatre en 2022, selon l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (Asfa). Il y a eu en 2023 144 accidents qui ont impliqué du personnel ou du matériel des autoroutes, dont 18 accidents corporels. Vingt-deux personnels en intervention ont été blessés.