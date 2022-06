L'avocat martiniquais Alex Ursulet débouté de sa plainte pour diffamation envers l'avocat de la femme qui l'accuse de viol

La tribunal correctionnel de Paris a débouté mercredi l'avocat Alex Ursulet de sa plainte en diffamation envers un jeune confrère qui l'accuse de viol et de harcèlement sexuel sur une de ses clientes.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Ancien associé de Jacques Vergès et défenseur du tueur en série Guy Georges, Me Alex Ursulet avait fait citer Me Thibault Laforcade pour un article publié sur le site internet du journal Le Parisien le 24 juin 2020. Le conseil de la plaignante y déclarait que le choix par le magistrat instructeur de placer alors l'avocat martiniquais sous le statut de témoin assisté était "pour le moins surprenant, eu égard aux éléments du dossier et aux mensonges de Monsieur Ursulet".

Mis en examen en décembre 2021

Ce dernier s'estimait diffamé par le terme de "mensonges", mais le tribunal a considéré que les propos incriminés ne présentaient pas de caractère diffamatoire et donc débouté Alex Ursulet. Dans l'information judiciaire en cours sur le fond du dossier, le Martiniquais a vu son statut de témoin assisté évoluer : il a été mis en examen en décembre 2021 pour "viol par personne ayant autorité" et placé sous contrôle judiciaire.

L'avocat de 64 ans, ancien conseiller régional RPR de Martinique, est accusé de viol par une jeune avocate d'un peu plus de 20 ans au moment des faits, qui se seraient produits en janvier 2018. Cette dernière effectuait alors un stage dans le cabinet parisien d'Alex Ursulet, dans le cadre de sa formation. Celui-ci a de son côté porté plainte pour "dénonciation calomnieuse", mais aussi pour "faux" et "tentative d'escroquerie au jugement". Il a été radié fin décembre 2019 du barreau de Paris par le Conseil de l'Ordre, avant de faire appel de cette décision, ce qui lui permettait de continuer d'exercer. La cour d'appel de Paris a décidé le 24 avril 2022 d'attendre l'issue de la procédure pénale pour viol visant l'avocat antillais, avant de se prononcer sur sa radiation du barreau.