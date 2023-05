L'historien Frédéric Régent publie un livre retraçant l'histoire de l'esclavage à destination des enfants

C’est un ouvrage pédagogique que l’historien guadeloupéen Frédéric Régent, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne publie. « L’esclavage raconté aux enfants », se veut être un livre accessible pour le jeune public.

Samuel Piqueur •

C’est un ouvrage simple et pédagogique que publie le docteur en histoire et maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Frédéric Régent. Dans " L’Esclavage raconté aux enfants ", l’historien guadeloupéen se penche sur un pan mémoriel historique : la période esclavagiste et le système colonial. Destiné aux enfants de prime abord, ce livre est la portée de tous tant le style d’écriture et les définitions sont épurées. Une manière comme une autre pour l’auteur et sa maison d’éditions de fluidifier le message véhiculé et d’atteindre le public cible de base de la collection. C’est-à-dire les enfants.

Dans ce livre, l'historien guadeloupéen raconte la dure réalité de l'esclavage pour les femmes, mais aussi les enfants. • ©Seuil jeunesse – La Martinière jeunesse

La période esclavagiste est très mal connue des enfants, et survolée dans les manuels scolaires. (Même si depuis l’année 2008, elle est inscrite dans les programmes scolaires, afin de lutter contre les discriminations). A la demande de sa maison d’édition, Frédéric Régent a donc écrit ce livre qui retrace les faits marquants de cette période. Dans « L’esclavage raconté aux enfants », l’auteur utilise des mots simples pour expliquer des termes forts. À l’exemple de sa définition de l’esclavage : « un esclave est un être humain dont la liberté appartient à une autre personne : son maître ».

Un livre complet

Frédéric Régent n’est pas à son coup d’essai. L’historien guadeloupéen est un spécialiste des questions concernant l’esclavage dans les colonies françaises sous l’Ancien régime et au temps de la Révolution. Il a à son actif, plusieurs ouvrages traitant de l’esclavage. Dans ce livre, l’auteur tente de familiariser les enfants à l'histoire de l'esclavage, dans le monde, mais aussi à celle des luttes abolitionnistes. Savamment écrit, cet ouvrage entremêle photo, illustration et bloc de texte afin d’aiguiser la curiosité du jeune lectorat.

Extrait du livre "L'esclavage raconté aux enfants de Frédéric Régent" • ©Seuil jeunesse – La Martinière jeunesse

Complet dans sa documentation et dans ses propos, l’auteur dresse un certain nombre de portraits et le rôle joué par certains dans la traite. Ainsi, les noms de Napoléon, Toussaint Louverture, ou encore Cyrille Bissette, Harriet Tubman sont cités.

Déclinée en 69 pages, l’histoire de l’esclavage est habilement racontée par l’historien. En lisant ce livre, les enfants sensibilisés comme les non-initiés, vont découvrir la dure réalité du commerce triangulaire, clairement détaillé par Frédéric Régent. En témoigne ce passage sur les conditions des esclaves dans les bateaux négriers pour les traversées : "les esclaves sont près de 40 à survivre dans un espace restreint au niveau de l'entrepont du bateau, ils ne voient que peu la lumière du jour. [...] D'un côté, on parque ensemble les femmes et les enfants [...] de l'autre les hommes ". Tous les grands thèmes en rapport avec l’époque sont narrés : l’héritage politique, le rapport à la religion des esclaves, mais aussi leurs implantations culturelles.

Un ouvrage simple et pédagogique

Avec ce livre, Frédéric Régent pose un éclairage précis sur l'esclavage colonial, les réglementations (Notamment le code noir) et le quotidien douloureux des hommes, femmes et enfants qui travaillent dans les plantations. Cet ouvrage de Frédéric Régent va à l’encontre des manuels d’histoire jalonnés de frise chronologique. Ici, l’auteur a fait le choix d’illustrations et de photos. Un moyen comme un autre pour lui, d’éduquer ses lecteurs et les alerter sur les supplices vécus par les esclaves durant de nombreuses années.

Ce livre de Frédéric Régent est avant tout pédagogique et inspirant • ©Seuil jeunesse – La Martinière jeunesse

" l’esclavage raconté aux enfants " a été écrit en trois mois par l’historien guadeloupéen. Paru aux Éditions "La Martinière jeunesse", ce livre est dsponible depuis le 14 avril dernier.