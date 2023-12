La chanteuse Guyanaise Valérie Tribord, marraine du Noël 2023 des enfants atteints de la drépanocytose

La chanteuse Guyanaise Valérie Tribord est la marraine de la 23e édition de l'arbre de Noël, de l'APIPD (Association Pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose). Samedi 09décembre 2023 à La bourse du travail à Paris elle sera aux cotés des enfants drépanocytaires. Sa présence souligne son soutien à la sensibilisation et à la prévention de cette maladie.

Elle a parcouru le monde comme choriste. Valérie Tribord a laissé une empreinte vocale omniprésente sur la scène musicale afro-caraïbéenne au cours des vingt dernières années en tant que choriste de renommée. Elle a collaboré avec les plus grands artistes antillais et africains tels que Jean-Michel Rotin, Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly. L’artiste a été récemment récompensée dans son pays à la cérémonie des Lindor pour le titre "Hello Sunshine" (meilleur clip et meilleure chanson).

Le samedi 9 décembre 2023, Valérie Tribord manifestera son engagement envers des causes sociales en participant en tant que marraine à la 23e édition de l'arbre de Noël de l'APIPD à la Bourse du Travail à Paris. Sa présence aux côtés des enfants atteints de drépanocytose souligne son soutien continu à la sensibilisation et à la prévention de cette maladie.

Noël 2022 des enfants atteints de la drépanocytose • ©Cap/FB/APIPD Drépaction

Cet événement rassemblera 550 enfants touchés par la drépanocytose, ainsi que des partisans de l'APIPD. L'arbre de Noël deviendra un moment magique et féérique pour ces enfants, offrant un échappatoire à la réalité de leur condition.

La 23e édition de cet arbre de Noël, orchestrée par les membres dévoués de l'APIPD, est plus qu'une simple fête de fin d'année.

Jenny Hippocrate Fixy, présidente de l'APIPD (Association Pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose) • ©Cap/FB/APIPD Drépaction

Noël est un moment magique, merveilleux, convivial, et féérique aux yeux de tous les enfants du monde, malades ou pas. A l’approche de ce jour tant attendu, l’esprit de Noël grandit en chacun d’eux. Ils se laissent ainsi porter par leur imagination et leurs envies : partager un bon repas ou un goûter, rencontrer le père Noël et immortaliser ce moment par une photo, recevoir des cadeaux, décorer le beau sapin vert, écouter des histoires et des contes, assister à un beau spectacle… C'est un acte de solidarité et de partage visant à offrir un moment de bonheur pur et à permettre aux enfants touchés par la maladie de s'évader de leur quotidien marqué par la maladie. Jenny Hippocrate Fixy, présidente de l'APIPD (Association Pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose)

Au programme de cette journée spéciale, les participants pourront profiter d'une variété d'activités telles que des pièces de théâtre, de la danse, des chants, du maquillage, une tombola, de la restauration, et bien sûr, la présence exceptionnelle du couple du jour, M. et Mme Noël.

L'aspect féérique et inoubliable de cet événement prendra vie à travers la pièce de théâtre intitulée "Les souvenirs de Naïa", mise en scène par Solange Lucina et Cynthia Gocoul. Ce spectacle musical interactif captivera tant les petits que les grands en racontant l'histoire à travers les yeux de Naïa, une fillette entraînant le public dans un monde magique, féerique et pédagogique. L'univers des Antilles sera exploré au rythme de contes et de légendes, offrant aux participants une expérience mémorable et enrichissante.

Une maladie chronique et handicapante

La drépanocytose, identifiée depuis plus de 120 ans, demeure la maladie génétique des globules rouges la plus largement transmise à l'échelle mondiale. Originaire d'une mutation génétique destinée à conférer une résistance au paludisme, cette maladie s'est manifestée principalement dans des régions telles que les pays du sud, englobant l'Inde, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, et les nations situées autour de la Méditerranée.

Bien que ses impacts soient particulièrement ressentis par les individus originaires de ces régions et leurs descendants, la drépanocytose touche également des populations dont les ancêtres sont issus de ces zones géographiques, englobant les Antillais, les descendants d'Africains, d'Italiens, de Siciliens en Amérique, ainsi que les descendants d'Indiens en Arabie Saoudite.

La drépanocytose est aujourd'hui l'une des pathologies les plus répandues et mortelles à l'échelle mondiale. Elle affecte désormais toutes les couches de la population.