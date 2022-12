La maison de la Nouvelle-Calédonie célèbre le Noël des Calédoniens en parcours de soins

Ce jeudi s’est tenu à la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, le Noël des Calédoniens en parcours de soins. À cette occasion, plus d’une dizaine d’enfants, venus spécialement à Paris pour se faire soigner ou pour accompagner leurs parents malades, étaient présents.

Samuel Piqueur •

Jeudi 15 décembre, la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris n’avait jamais aussi bien porté son nom. Dans une ambiance festive, animée par des artistes calédoniens, était organisé le Noël des Calédoniens en parcours de soins.

Une dizaine d’enfants avaient répondu à l’appel lancé par l’institution. "Notre objectif de la journée est atteint. Les enfants sont contents, et nous sommes heureux d’avoir pu leur offrir cette petite bulle loin de la maladie, où ils ont pu redevenir des enfants sans problème, et être un peu comme chez eux", déclare la présidente, qui tient à préciser que le père Noël n’oublie pas les enfants absents de l’après-midi. "Le père Noël va utiliser le service de la poste pour envoyer leurs cadeaux, car il ne pourra pas se rendre chez tout le monde du fait de son programme."

Des enfants heureux

L’espace d’un après-midi, tous les enfants avaient oublié la maladie. Ils n’avaient qu’une attente, rencontrer le père Noël. À l’image de Djency 7 ans, en attente d’une greffe de foie à Paris. "On a vu le père Noël et la mère Noël, ils nous ont donné des cadeaux. Maintenant, j’attends de rentrer à la maison pour jouer avec", déclare-t-il tout heureux. Pour l’occasion, le père Noël accompagné de sa chère mère Noël, avait décidé d’avancer sa tournée mondiale prévue le 24 décembre et de faire une escale par la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris.

Un passage obligé pour lui, malgré les nombreuses heures de vol qu’il venait de faire pour l’occasion. Comble de la magie, même ceux qui ne croyaient pas en son existence, étaient heureux de sa présence, comme Eric, 14 ans, en rémission depuis 6 mois d’une tumeur à l’épaule. "Je ne crois pas au père Noël, mais je suis quand même content de le voir. Ça montre qu’il pense à nous, et surtout ça fait du bien de voir d’autres Calédoniens", avance l'adolescent.

Une parenthèse enchantée pour les parents

Cet arbre de Noël n’était pas seulement destiné aux enfants. Les parents étaient aussi de la partie. Beaucoup d’entre eux sont ici, à Paris, pour poursuivre leur parcours de soins, ou accompagner leur enfant. Ils ont quitté le Caillou et ce moment de partage leur est bénéfique, car ils retrouvent un peu de la Nouvelle-Calédonie l’espace de quelques heures. Magie de l’instant, même les parents voulaient rencontrer le père et la mère Noël. "Ça fait plaisir d’être là, on voit d’autres personnes de la Nouvelle-Calédonie. Pour les enfants, ils rencontrent d’autres enfants malades, eux aussi, et puis nous sommes là aussi pour le père noël. C’est Noël pour tout le monde", nous précise Waninitha, mère de Djency.

Chaque année, plusieurs enfants Calédoniens viennent en France poursuivre leurs soins, et se trouvent loin de leurs proches. Avec cette initiative, la maison de la Nouvelle-Calédonie espère bien leur redonner un peu de joie dans ces moments difficiles.