La Martiniquaise Evelyne Servier-Vilcoq nouvelle présidente de ”Cultures et Traditions d'Outre-Mer” à Montigny-le-Bretonneux"

À peine entamée, l'année 2024 dévoile déjà un premier rendez-vous culturel. L'association Cultures et Traditions d'Outre-Mer (CTOM), solidement enracinée à Montigny-le-Bretonneux fêtera ses 20 ans. Elle a franchi un jalon illustrant sa longévité remarquable. Une journée culturelle d'envergure est programmée pour le 25 mai 2024.

CTOM, une association rassemblant les originaires des départements d'outre-mer à Montigny. Créée en avril 2004, elle a pour but de faire découvrir et promouvoir la culture et les traditions des départements ultramarins (Guadeloupe, Guyane, Martinique, et Réunion). Initialement ouverte à l’ensemble de l’Outremer, l’association a fait face à des défis qui ont conduit à un recentrage sur les Antilles et la Guyane. Sous la direction de la nouvelle présidente, Evelyne Servier-Vilcoq, l'association aspire à perpétuer et renforcer son rôle en tant que gardienne des traditions d'Outre-mer et catalyseur d'échanges culturels.

20 ans, cela se fête

La fête des 20 ans de l’association Cultures et Traditions d'Outre-Mer. La date tant attendue est désormais inscrite sur tous les calendriers : le 25 mai 2024 restera gravé dans les mémoires comme une journée mémorable. L’association met les petits plats dans les grands pour ses 20 ans. Tous les sympathisants sont conviés à la Ferme du Manet pour une journée culturelle. Au cœur de cet anniversaire, un spectacle en soirée vient couronner cette journée exceptionnelle. Les festivités, mêlant traditions d'Outre-Mer, héritages culturels et créativité contemporaine, promettent de captiver et d'émerveiller l'audience.

Dans la continuité…

Evelyne Servier-Vilcoq récemment élue, est aux commandes de l'association Cultures et Traditions d'Outre-Mer (CTOM) avec détermination et un engagement continu envers les valeurs fondamentales établies par sa prédécesseure, Jacqueline Makpangou. L'assemblée générale, qui a eu lieu le 14 octobre 2023, a été le théâtre d'une transition significative au sein de l'organisation créée en 2004. Après deux décennies de dévouement, la fondatrice a choisi de passer le flambeau à Evelyne Servier-Vilcoq, une adhérente active depuis 2005 et qui a le profil pour diriger l’association.

Evelyne Servier-Vilcoq (à gauche) nouvelle présidente de l'association CTOM (Cultures et Traditions d'Outre-mer) - Jacqueline Makpangou (à droite) fondatrice et présidente de la CTOM pendant 20 ans. • ©CTOM

Dans la lignée de l'héritage laissé par Jacqueline Makpangou, la nouvelle présidente Evelyne a exprimé sa volonté de maintenir le cap et de poursuivre les actions entreprises au cours des vingt dernières années. Elle souligne la continuité de la philosophie de l'association, affirmant : "Les rails sont posés depuis très très longtemps, je vais tenir le gouvernail, Jacqueline est dans le conseil d'administration et donnera des conseils donc on garde la ligne de conduite toujours dans la continuité, et dans l’esprit de l'association."

Diversité culturelle…

Le CTOM se distingue par ses ateliers, ses sorties culturelles et ses événements traditionnels et populaires. Les activités réunissent les adhérents autour de célébrations telles que les Chanté Nwèl, les Matoutou de crabes, la semaine de la mémoire de l’esclavage, offrant ainsi un espace de préservation et de partage des richesses culturelles de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. L’organisme assure aussi la transmission des traditions aux enfants nés en France hexagonale. Outre l'atelier de découverte des Antilles destiné aux 5-12 ans, l'association propose un atelier Gwoka (genre musical de la Guadeloupe, principalement joué avec des tambours appelés ka) chaque mercredi, renforçant ainsi son engagement envers la jeunesse.

La diversité des origines et des cultures se reflète dans cette association. • ©CAP/FB/CTOM

Par ailleurs, CTOM se positionne comme un acteur actif dans la diversité culturelle de Montigny et de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les rencontres interculturelles sont encouragées, avec une randonnée culturelle mensuelle pour découvrir l'environnement local. Evelyne souligne cet aspect en précisant : "L’objectif est de découvrir l’environnement dans lequel on vit, connaître l’agglomération, on n’est pas auto-centrés sur nous-même." L’association ne participe pas au Carnaval de Paris sur les champs Elysées à Paris.

Les manifestations de 2024 du CTOM • ©JCS/CTOM

Nous mettons à la disposition de nos adhérents une bibliothèque d'environ 300 documents (livres, BD, DVD) d'auteurs ultramarins et africains, livres qu'on ne retrouve pas forcément dans les médiathèques de l'agglomération. Nous organisons trois ateliers de "Discussion littéraire" (selon les années "diner littéraire") au cours desquels les participants peuvent présenter un livre selon une thématique spécifique ou un livre qu'ils ont aimé (ou pas), l'essentiel est de donner aux autres envie de lire. Des auteurs sont également invités pour présenter leurs livres et les dédicacer. Evelyne Servier-Vilcoq, présidente de ”Cultures et Traditions d'Outre-Mer"

En attendant la fête exceptionnelle du 25 mai 2024, le CTOM adressera ses vœux à ses membres le 13 janvier prochain. Une tradition instaurée par la fondatrice Jacqueline Makpangou.