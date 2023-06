La Martinique en alerte rouge cyclone : préparatifs et ralentissement économique avant l'arrivée de la tempête tropicale Bret

Activité économique presque au ralenti, arrêt des dessertes aériennes et maritimes, pêcheurs, particuliers, sociétés et collectivités, tout le monde se prépare au passage de la tempête tropicale Bret. Les autorités ont placé la Martinique en vigilance rouge cyclone, à 12 heures (18 h en France) ce jeudi 22 juin 2023.

Aéroport, poste, commerces et écoles

Les dessertes aériennes et maritimes ont été arrêtées pour des raisons de sécurité. la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire a acté la suspension de l’activité aérienne à partir de 12h00. Tous les vols prévus ce jour sont annulés.

Aéroport international Aimé Césaire, au Lamentin en Martinique. • ©Guy Etienne

Les pêcheurs, les particuliers, les sociétés et les collectivités se sont tous préparés à affronter la tempête. Les habitants ont pris des mesures pour protéger leurs biens et se mettre en sécurité. Les commerces ont fermé leurs portes et les employés ont été autorisés à rentrer chez eux pour éviter tout risque. Les écoles et les institutions publiques ont également suspendu leurs activités. L'ensemble des bureaux de Poste de l'île sont fermés depuis 10 h30.

Les pêcheurs ont ramené leurs bateaux au port et sécurisé leur équipement. Les collectivités ont mobilisé leurs équipes d'intervention d'urgence et mis en place des centres d'accueil pour les personnes évacuées.

Premiers vents, jeudi après-midi

La fenêtre de passage du centre de la tempête tropicale Brett est prévue entre ce jeudi en fin d'après-midi et la nuit de jeudi à vendredi. Les habitants sont invités à rester chez eux et à éviter tout déplacement inutile pendant cette période.

Le phénomène BRET qualifié de tempête tropicale forte maintient son déplacement vers l'ouest. La zone la plus probable de passage du centre la tempête se situe entre la Martinique et Saint-Vincent. Sur la durée de l’évènement, les cumuls de pluies peuvent atteindre 120 à 150 mm, localement 200 mm.

Le passage de la tempête se situe entre la Martinique et Saint-Vincent. • ©animation météo

Dans cette configuration, la Martinique se situe dans la zone de vent fort. En conséquence, l'état de la mer commence à se dégrader. Au pic de l’évènement, les creux moyens peuvent atteindre 3 à 4 mètres, localement 5 mètres à la façade Atlantique et dans le canal de la Dominique, et jusqu'à environ 6 mètres dans le canal de Sainte-Lucie.

La population a été sensibilisée aux mesures de sécurité à prendre, telles que l'approvisionnement en eau potable, la constitution de réserves alimentaires et l'évacuation des zones inondables.

Le retour à la normale est envisagé dans la journée du vendredi 23 juin 2023.