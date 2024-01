La Sacherie Capron : une icône martiniquaise de 80 ans placée en liquidation judiciaire

C’est l’une des plus anciennes entreprises locales de Martinique. Après 80 ans d’existence, La Sacherie Capron, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce. Un jugement du 3 octobre 2023 a entériné la résolution du plan de redressement, conduisant ainsi à la liquidation judiciaire de l’entreprise qui comptait une vingtaine de salariés. La date de cessation d'activité a été prorogée jusqu'au 26 janvier 2024.

La Sacherie Capron, une des plus anciennes entreprises locales, dirigée par Josiane Capron, présidente de l’AMPI (Association Martiniquaise Promotion de l'Industrie) a récemment connu des déboires économiques entraînant son placement en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Fort-de-France, selon le jugement du 3 octobre 2023. Cette décision a entériné la résolution du plan de redressement, marquant la fin d'une entreprise emblématique en Martinique.

Fondée en 1944 par Max Capron au bourg du Morne-Vert, la Sacherie Capron s'est distinguée par la fabrication d'emballages en matières plastiques, ainsi que la vente de produits d'emballage. Spécialisée dans la production de sachets papier et plastique de vaisselle jetable, cette entreprise a prospéré au fil des années, atteignant un effectif de 40 salariés, dont 36 en CDI, 2 en contrats d’avenir et 2 CAE DOM (contrats d'accès à l'emploi). Elle a étendu son empreinte avec six points de vente en Martinique et un à Jarry en Guadeloupe, se modernisant également avec une présence accrue dans le domaine de l'e-commerce.

archives Sacherie Capron Martinique la 1ere + Sarl Capron • ©DR.

Cependant, les premières difficultés ont émergé avec la concurrence de produits importés de Turquie et de Chine. La crise sociale de 2009 a également laissé ses marques, suivie de problèmes sur l'outil de production en 2013, avec des machines en panne régulièrement.

Concurrence et législation sur le plastique...

La Sacherie Capron se trouve confrontée à la concurrence de produits étrangers, fabriqués à un coût quatre à cinq fois inférieur, et doit ajuster sa stratégie. Josiane Capron avait décrit cette situation délicate en 2014 lors d'une entrevue avec Martinique la 1ère : "Nous sommes confrontés à la nécessité de préserver nos 38 employés, de maintenir notre équipement de production tel qu'il est, de réaliser des investissements, de payer des salaires conformes aux normes européennes. Il est essentiel de ne pas subir les assauts de la concurrence sur tous ces fronts."

Sacherie Capron en 2014 • ©Martinique1ere

En 2015, la législation européenne sur le plastique a frappé l'entreprise. La loi sur la transition énergétique et la croissance verte du 17 août 2015 mettent fin à la distribution, à titre onéreux ou gratuit, des sacs en plastique à usage unique destinés à l’emballage de marchandises dans les points de vente. Cette interdiction va induire des changements dans les modes de consommation et de production. Des produits en plastique à usage unique disparaissent également des étales (cotons-tiges, vaisselle et couverts, pailles et touillettes, etc.).

Les premiers signes d’essoufflement...

Neuf mois après avoir reçu le Trophée de capitaine d’industrie par le Président de la CCIM (Chambre de commerce et d’industrie de la Martinique), le 28 mars 2015, Josiane Capron sollicite la justice. Son entreprise est mise en cessation de paiements, déclenchant une procédure de redressement judiciaire en décembre de la même année.

Josiane Capron - présidente de l'AMPI • ©JCS

Josiane Capron est élue à la présidence de l'AMPI (Association Martiniquaise Promotion de l'Industrie) en avril 2018. Pendant toute cette période. Malgré un plan de redressement/continuation sur dix ans, la société connaît des difficultés persistantes, conduisant à une modification par la justice du plan en mars 2021. En février 2022, l'état des créances a été déposé au greffe du tribunal.

Au cours des dernières années, le nombre de salariés de la Sacherie Capron a chuté de manière significative, passant d'une quarantaine à moins d'une vingtaine.

Fin d'activité le 26 janvier 2024...

Le tribunal de commerce a rendu son jugement le 3 octobre 2023, prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SACHERIE CAPRON, société à responsabilité limitée, nommant la Selarl Montravers Yang Ting en tant que liquidateur. Initialement arrêtée au 6 décembre 2023, La prorogation de la fin d’activité est désormais fixée au 26 janvier 2024, marquant la fin d'une ère pour cette entreprise emblématique martiniquaise après 80 ans.

Archives 2014 : (Re)voir le reportage de Delphine Bez et Oliver Nicolas dit Duclos

Charles Larcher pressenti pour succéder à Josiane Capron à l'AMPI

Josiane Capron est jusqu’à ce jour présidente de l’AMPI, membre du bureau de la FEDOM (Fédération des Entreprises d’Outre-mer), et présidente d’Eurodom Martinique. Selon l’un de ses adhérents, l’AMPI a tenu son Assemblée générale annuelle le 18 octobre dernier, et devrait de toute évidence renouveler ses instances et son bureau incessamment. Compte tenu de la liquidation judiciaire de son entreprise, Josiane Capron, ne peut plus représenter l’ensemble des industriels Martiniquais en local et en national et sera remplacée incessamment par un nouveau président. Le nom de Charles Larcher, vice-Président, est celui qui revient le plus souvent.