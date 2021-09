Le basketteur Rudy Gobert à Levallois-Perret pour le lancement de son "Academy"

On l'avait quitté sur le parquet de la Saitama Super Arena au Japon, lors des Jeux Olympiques de Tokyo, où il a décroché une médaille d'argent avec ses coéquipiers de l'équipe de France de basketball cet été. Mercredi 8 septembre, c'est à Levallois-Perret, dans la banlieue parisienne, que nous avons retrouvé Rudy Gobert, l'un des pivots de l'équipe de basket américaine des Utah Jazz.

C'est à l'occasion du lancement de la Rudy Gobert Academy et de l'inauguration d'un tout nouveau playground que le joueur guadeloupéen de 29 ans a fait le déplacement près de la capitale.

L'association Etendart, créée en 2018 et à laquelle s'est associé le Guadeloupéen, propose des stages de 12 semaines pendant les vacances scolaires aux jeunes de 10 à 18 ans. Au programme : sport, cours d'anglais, découverte musical, éveil citoyen...

C'est important pour moi d'avoir de l'influence et d'impacter le plus possible les jeunes de manière positive.

"Notre projet consiste à rénover et décorer des terrains de sport, puis à les animer avec des programmes éducatifs", explique Olivier Mairot, co-fondateur de l'association.

On a pu échanger avec Rudy qui avait une vision assez proche de la nôtre sur la façon de développer des programmes éducatifs. On a conçu ensemble ce projet de rénovation/décoration d'un terrain à son effigie, puis le lancement de l'Academy.

Le Guadeloupéen devenu star aux Etats-Unis a lancé la fondation Rudy's Kids afin de venir en aide aux enfants en difficultés. Elle a déjà soutenu plus de 20 projets et apporté son soutien à 20 000 enfants à travers le monde.

Je me suis toujours dit qu'avoir un impact sur le terrain c'était bien, mais que l'impact en dehors du terrain, c'est ce qu'il y a de plus important. J'essaye de faire de plus en plus de choses, de plus en plus de projets, pour mettre tout ça en œuvre.

Rudy Gobert