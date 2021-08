Le gouvernement annonce une aide de 2 millions d'euros pour la presse en Outre-mer

Dans un communiqué publié ce mardi 17 août, le gouvernement annonce la mise en place d’un dispositif pour venir en aide à la presse écrite ultramarine, chiffré à 2 millions d’euros. L’objectif est de maintenir le pluralisme de l’offre.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Le gouvernement va lancer un dispositif d'aide d'un montant de 2 millions d'euros par an destiné à la presse écrite, imprimée ou bi-médias, d'Outre-mer, annonce-t-il ce mardi 17 août dans un communiqué.

Faciliter l'accès à la presse

Son objectif est de soutenir les publications payantes d'actualité et d'information politique et générale (IPG) et de "faciliter" leur accès aux habitants d'outre-mer en vertu du pluralisme de la presse, précise l'exécutif.

"C'est la première fois que la spécificité des titres ultramarins est prise en compte par la mise en place d'une aide qui leur est exclusivement dédiée", ajoute-t-il, précisant que ce dispositif "pérenne" s'inscrit "dans le cadre du plan de filière presse voulu par le Président de la République".