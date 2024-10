L'antillais Galiam Bruno Henry nominé aux NISA 2024 à Abidjan: votez pour soutenir l'acteur !

Galiam Bruno Henry, acteur et réalisateur originaire des Antilles, est nominé pour le prix du meilleur acteur francophone aux NISA 2024, qui se tiendront en Côte d'Ivoire le 22 novembre. L 'acteur prendra part à cette cérémonie dédiée aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques ivoiriennes.

Galiam Bruno Henry, acteur omniprésent sur les écrans. Il est actuellement à l’affiche en Martinique dans "ManmZel New York" de Mariette Monpierre. Il s’est également illustré dans plusieurs séries, telles que "Un gars, une fille" et "Adresse inconnue", "Tropiques Criminelles". Au cinéma, "Les Chèvres de Fred Cavayé", "Saloum" de Jean-Luc Herbulot, "Les Mules Invisibles" de Christophe Agelan, "Casablanca/Dakar" de Ahmed Boulane, "Resolution" de Boris Oué et Marcel Sangne, "La Traversée" d’Irène Tassembedo , "W.a.k.A" de Francoise Ellong.il fait aussi du théâtre et les ‎voix françaises pour les acteurs noirs américains.

Actuellement, il est en phase de montage de son deuxième court-métrage, Sans Banc Fixe, une comédie sociale mettant en scène trois SDF. En parallèle, il poursuit le développement de son projet de long-métrage, Le Chant des Ratières, pour lequel il a obtenu une aide à l’écriture de la Région CNC Guadeloupe.



Très actif sur le continent africain, Galiam Bruno Henry a brillé en 2020 au Burkina Faso, en remportant le prix du meilleur acteur de la diaspora aux Sotigui Awards. Pour l'acteur, chaque victoire qu'il décroche est une victoire pour toutes les Antilles.

Galiam Bruno Henry, acteur et réalisateur originaire des Antilles • ©CAP/FB/ Bruno Henry

Le NISA2024 en Côte d'Ivoire

L'acteur est nominé dans le long métrage du réalisateur Owell Brown. Le film "Maman", rend un hommage aux femmes, qu'elles soient veuves, mères célibataires, modestes ou aisées, qui au quotidien, se battent pour le bien-être de leurs enfants. Les dialogues sont écrits par le journaliste Serge Bilé ancien présentateur de Martinique la 1ere.

Galiam Bruno Henry participera le 22 novembre 2024 à la cérémonie des NISA (Nuit Ivoirienne du 7e Art), dédiée aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques ivoiriennes en langue française. Il est nominé dans la catégorie "Meilleure interprétation internationale".Sur les 57 productions présélectionnées et évaluées par le comité scientifique, 26 ont été retenues, générant une centaine de nominations dans différentes catégories. Bruno Henry figure parmi les cinq acteurs sélectionnés dans sa catégorie, aux côtés de :

Issiaka Sawadogo dans MAMAN Serge Abessolo dans BUZZ Bruno Henry dans MAMAN Terrence Amadi dans OVERMOD Pol White dans NIABLA

Les 5 nominés pour le prix de la meilleure interprétation internationale • ©organisation

Vote du public par téléphone

Pour l'édition 2024 du NISA (Nuit Internationale des Stars et Artistes), Galiam Bruno Henry fait appel à la participation active des lecteurs et des téléspectateurs pour voter.

Bel bonjou peyi mwen. Certains d'entre vous me connaissent bien, d'autres un peu moins, car je voyage beaucoup à travers le monde. Mais cela n'a jamais empêché ma fierté de représenter dignement les Antilles, dont je suis originaire. Ma mère vient des Trois-Îlets, et j’écris ces quelques lignes pour vous demander votre soutien, votre force et vos votes. Actuellement, je suis en compétition dans un grand événement cinématographique à Abidjan, en Côte d'Ivoire : le NISA. Je suis le seul acteur antillais en lice parmi une sélection d’acteurs talentueux venus d’Afrique. J'ai l'honneur d’être nominé dans la catégorie du meilleur acteur francophone. Je veux ramener cet award chez nous, avec votre aide. Si vous souhaitez me soutenir, il vous suffit de voter pour Inter3 Bruno Henry. Vous avez jusqu’à la mi-novembre pour le faire. Avec toute ma reconnaissance et mon amour pour notre pays, Un grand merci du fond du cœur. Mot de l'acteur Bruno Henry pour voter pour lui

Les votes du public, combinés à ceux du jury officiel, jouent un rôle déterminant dans la sélection du lauréat du prix de l'Artiste International. Cette approche permet de désigner conjointement, à la fois par le public et les experts, l’artiste qui se distinguera sur la scène internationale. Galiam Bruno Henry compte sur son fan club aux Antilles à Paris et en Afrique. Le NISA 2024 célèbre non seulement le talent artistique, mais aussi l’engagement du public dans le processus de reconnaissance et de récompense.